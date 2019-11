La Mars se convierte en una mujer sensual y cautiva en las redes

La Mars, la joven youtuber que a sus 16 años se hizo famosa y viral en redes sociales tras revelar en un vídeo que dejaba la escuela para luchar por sus sueños, se ha convertido en una mujer sensual.

La Mars ya tiene 19 años de edad y a través de su cuenta de Instagram publica varias imágenes en las que muestra lo bella que es, aparte luce muy sensual. Usuarios del Internet se muestran sorprendidos porque luce muy hermosa.

Actualmente La Mars tiene un canal de YouTube con más de 130 mil seguidores, además es actriz y muy popular en Instagram, donde cuenta con 44 mil seguidores.

Marcela Aguirre es el nombre verdadero de La Mars y se hizo súper famosa cuando publicó un video en donde anunciaba que dejaba la preparatoria para “luchar por sus sueños”.

A través de su cuenta de Facebook, La Mars expresó que estaba harta del “pinch* sistema pendejo retrógrada en el que ha estado sumergida por toda su vida.

Sus declaraciones llamaron tanto la atención que famosos periodistas, como Adela Micha, la buscaron para entrevistarla y conocer sus puntos de vista sobre la decisión que había tomado de abandonar la escuela.

Me puedo morir mañana o me puedo en 50 años, pero yo no quiero pasar el resto de mi vida esperando", expresó en su momento, cuando cursaba el tercer cuatrimestre en la UVM”.