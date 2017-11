La Mars y la noticia que da a sus seguidores...

La Mars Aguirre, quien se negó a terminar la prepa porque no cree que sea algo necesario, anunció que lo ha hecho, ya concluyó su preparatoria.

Soy una chingonería ���� Una publicación compartida por Mars Aguirre �� (@mars_aguirre) el 22 de Oct de 2017 a la(s) 10:05 PDT

Por medio de su canal de YouTube, Mars subió un video en el que da la noticia.

"Desde que subí el video (en el que habla sobre el sistema retrógrada) , algunos me han mandado mensajes diciendo que están en la situación que yo estaba; que no les gusta la escuela, que no soportan ir a la escuela...".

Una publicación compartida por Mars Aguirre �� (@mars_aguirre) el 18 de Sep de 2017 a la(s) 6:38 PDT

Y la joven destaca que aunque más que por gusto, lo hizo porque sentía una gran responsabilidad con quienes viven la misma situación que ella, es decir, odian la prepa.





"Y muchas personas se identificaron conmigo, lo cual, número uno dije: ' vaya, no soy la única persona que piensa de esta forma' ; y número dos: me hizo sentir muy mal, porque no todos tienen la fortuna de tener los papás que yo tengo, que son muy abiertos y no les dan estas libertades de decidir".



Debido a esto, la controversial chica sintió en la obligación de descubrir nuevas alternativas y ofrecérselas a quienes la siguen y apoyan.

La Mars se dio a la tarea de investigar esas nuevas alternativas, para poder recomendarlas de primera mano y fue como supo del examen Ceneval y decidió hacerlo.

�� ¿Cuál es tu mayor miedo? �� Conocí a un perro que le tenía miedo a los globos ��ahora cada que veo globos me acuerdo de el. �� �� Me gustan los miedos... esas programaciones en la mente subconsciente que te hacen temer. Siento que son necesarios, pues una vez que los vences te agregas valor y sigues adelante ���� ⚠️Si llegamos a 4K likes en esta publicación les contaré mi miedo �� ⚠️ Una publicación compartida por Mars Aguirre �� (@mars_aguirre) el 8 de Ago de 2017 a la(s) 9:21 PDT

"Dije, haré el examen, veré cómo es hacer el examen, que tan estrenaste es...yo quería tener evidencia y decirte, mira hice esto y también tú lo podías hacer", comenta en el video.



Para sorpresa de ella, pasó el examen y con una muy buena calificación.

"Cabe recalcar que ni siquiera estudié. Saqué 8.3. Sí fue un día estrenaste, tienes que estar desde temprano. La verdad no es nada del otro mundo, si estudias poquito seguro lo pasas".



Con esto la Mars, no sólo terminó primero la preparatoria que sus ex compañeros, también demuestra que no es necesario ir tres años a la prepa, ya que existen otras alternativas, menciona.

Es muy famosa.

La Mars es todo un fenómeno en redes sociales, al menos en México. Su popularidad creció hace unos meses cuando subió un video con el que impactó a toda la población y suscitó un debate nacional que, con el cambio educativo que se ha vivido en las últimas generaciones, ya tocaba volver a poner en la agenda.

No parece que es tan alto, pero les juro que me estaba matando ahí arriba ���� gracias @florencia.isabel @florenci.art ❤️ Una publicación compartida por Mars Aguirre �� (@mars_aguirre) el 29 de Jul de 2017 a la(s) 1:04 PDT

Mars Aguirre es originaria de Mexicali, y tiene 16 años de edad. Como youtuber tiene miles de seguidores.

En su canal suele hablar de temas variados relacionados con su día a día. Con el citado, donde habla sobre el sistema educativo en México, logró acumular en su canal de Facebook más de seis millones de reproducciones y decenas de miles de compartidos.

Con un estilo fogoso, la joven explica lo harta que está del "pinche sistema pendejo retrógrada en el que ha estado sumergida por toda su vida", y cuenta que ha decidido hacer un gran cambio que consiste en dejar la escuela y "luchar por sus sueños".

Lo que dijo en el video.

La joven, a su estilo, no ve bien que los jóvenes se comporten a veces como "ovejas", y no hagan lo que realmente les nace de corazón.

"Estoy hasta la madre del sistema retrógrada en el que hemos estado sumergidos toda nuestra vida (...) Gracias al sistema en que vivimos, la sociedad nos ha metido en la cabeza que tenemos que tener cierto grado de estudios para finalmente estudiar lo que queramos". #YAM17 �� Una publicación compartida por Mars Aguirre �� (@mars_aguirre) el 16 de Jun de 2017 a la(s) 2:45 PDT

A pesar de las numerosas críticas que la joven originaria de Mexicali ha recibido en Facebook, eso no ha impedido que su video se viralice al alcanzar más de 2.4 millones de reproducciones, a sólo un día de haber publicado el video.

"¿Por qué no empezamos a hacer lo que queremos desde ahora?", reflexiona la youtuber. "Tenemos el tiempo contado. Todos nos vamos a morir (...) Yo no quiero pasar el resto de mi vida esperando", agrega.

Sin embargo, la joven también le habla a aquellos que sí se sienten satisfechos con la escuela.

"Si tú estas a favor de la escuela, te aliento a que sigas en ella mientras ése sea tu sueño (...), pero no seas una oveja del sistema. Si mañana me muero, voy a estar completamente sastisfecha con mi decisión."

�� #mtvmiaw Una publicación compartida por Mars Aguirre �� (@mars_aguirre) el 4 de Jun de 2017 a la(s) 7:01 PDT

Como cuando @AlRojoVivo escribe mal tu nombre... es MARCELA btw, o La Mars para los compas pic.twitter.com/lkxhcKtOW6 — Mars Aguirre (@aguirre_mars) 14 de septiembre de 2017

Los memes.

Con el humor propio de las redes sociales, muchos usuarios criticaron a la autora del video por renunciar a sus estudios en un bachillerato privado y contrastaron su ejemplo con el de Malala, la activista pakistaní, conocida por ser una defensora del derecho a la educación de los niños.

Otros cuestionaron el discurso de la joven parodiando detalles, como su tono hiperbólico, sus gestos y algunas redundancias: "when piensas que 'tomar' y 'pistear' son dos cosas diferentes, maldito sistema wee" dice uno de los ejemplos.