La Miss Universo 2021 Andrea Meza revela que emprenderá carrera en la música

México. Andrea Meza, Miss Universo 2021, tiene muchas metas profesionales y entre ellas lanzarse como cantante e intentar carrera en la música es una de ellas.

En cuando Andrea termine su reinado como Miss Universo su siguiente paso profesional será lanzarse como cantante, puesto que la música la apasiona y es algo que siempre lo ha anhelado.

En entrevista con Venga la Alegría, Meza, originaria de Chihuahua, México, cuenta que desde niña le ha gustado mucho cantar y le encanta.

“Mi papá tocaba la guitarra y yo tocaba sus canciones. Me pone feliz, sé que estoy bien, me siento cómoda si estoy cantando. Nunca lo hice profesionalmente, pero es algo que sí me gustaría explorar.”

Foto de Instagram

Y Andrea ya dio una "probadita" de que "no canta mal las rancheras". Días atrás compartió en Instagram un video en el que aparece cantando Ojalá fuera cierto, tema de Christian Nodal y recibió buenos comentarios de sus seguidores en redes.

La guapa reina de belleza, quien también es ingeniera en software, cita en la misma entrevista que le gustaría explotarse musicalmente en el sierreño.

Leer más: ¿Qué fue de la actriz que interpretó a "Chepinita" en El Barrendero junto a "Cantinflas"?

Alma Andrea Meza Carmona tiene 27 años de edad, es una modelo y reina de belleza mexicana que se coronó como Miss Universo 2020 en mayo del 2021 y de esa manera se convirtió en la tercera mexicana en llevar la corona a su país.

Andrea vive actualmente en Nueva York, Estados Unidos, donde también se desempeña como modelo y embajadora de la campaña Ah Chihuahua, en la cual se dedica a promover la imagen del estado por todo el país.