La Monarkía de Escobar sigue con pasos firmes

Mazatlán.- El grupo La Monarkía de Escobar grabó en rancho Las Habas un disco en vivo, el cual incluirá 15 melodías, incluidas algunas que han hecho éxito en los cinco años que tienen de carrera, covers y piezas escritas por el cantante y líder del grupo, Alfredo Escobar.



Nuevo material

En su disco número ocho se podrán escuchar los temas Los gustos del señor, Me llamas, El loco, No te contaron mal, La escuela nunca me gustó, Javier Díaz, El esquimal y Mis pies.

Ayer, en el festejo por el Día del Ganadero, grabaron el video de la canción, Los lujos de un ranchero.

Adelantan que en una semana realizarán el filme del siguiente tema que lanzarán como corte promocional, el cual lleva por título Agujetas de color de rosa, al son de norteño.

“Me ha tocado compartir espacio con niños como docente. Cuando les enseñé la canción, les gustó. Tratamos de hacer música también para niños. El video va a ser algo infantil. Tendremos invitados y nos vamos a disfrazar. La canción ya está en las plataformas digitales”, resaltó Alfredo Escobar, líder y cantante del grupo.

En abril del 2014 se inició la agrupación y han tenido la oportunidad de seguir en el gusto de la gente.

“Estamos disfrutando lo que hacemos. Hacemos música con el corazón. Esperemos que a la gente le guste, nos sentimos muy conformes. Tenemos un excelente equipo de trabajo”, externó Escobar.

Alfredo Escobar líder del grupo La Monarkia de Escobar. Foto: Itzhelt Rodríguez.

Otros proyectos

Detallan que buscan seguir en el gusto del público, tener continuidad en su carrera, por ello también están realizando algunas colaboraciones e innovando al son del norteño y luego con la banda.

Adelantan que para este año esperan pisar por primera vez Estados Unidos.

“Estamos en los trámites de la visa y tenemos la intención de entrar allá. Tenemos unos pasos dados, entraríamos con muchas ganas, es un sueño. La música de la Monarkía ha estado entrando muy bien para allá”, externó Alfredo.

Tienen en puerta hacer un disco con tololoche, al estilo “chirrín”. Ya hay selección de temas, les falta elegir si lo harán en vivo o en estudio.

De igual manera, acaban de realizar una colaboración con el cantante rapero. Trabajaron una melodía que pronto lanzarán.

Por último, detallan que está en puerta hacer una colaboración con banda La Misma Escuela.