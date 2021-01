La Original Banda El Limón celebra su 56 aniversario con disco inédito

Este viernes 15 de enero los integrantes de la Original Banda El Limón de Salvador Lizárraga han dedicido celebrar por todo lo alto el 56 aniversario de fundación de la prestigiada agrupación sinaloense con el lanzamiento de una nueva producción discográfica de estudio, la 40, que desde las primeras horas de este día ya puede ser disfrutada a través de plataformas de música.

La banda, por la que han pasado ya cuatro generaciones de integrantes desde su formación, busca conmemorar tantos años de trayectoria y éxitos con una producción conformada por temas inéditos y que está inspirada en el estilo y las raíces de La Original Banda El Limón. Así que teniendo en cuenta lo anterior el equipo de esta agrupación exponente del género regional mexicano decidió lanzar hoy su nueva apuesta titulada El presente es lo que cuenta, bajo la producción del sello OBL Records. Son 13 melodías las que conforman este nuevo álbum que está desarrollado en base a la experiencia y vivencias que han caracterizado a la agrupación durante estas más de cinco décadas de vida.

Rancheras, románicas y/o baladas, y unas buenas cumbias con el fin de poner a todos a bailar son parte de los tipos de melodías que los seguidores de La Original podrán encontrar en El presente es lo que cuenta.

Ojos de cielo, Cuántas borracheras, Me pongo en tu lugar, Está en que te decidas, Como si no fuimos nada, Lo dejo en tus manos, Que el mundo ruede, Estás a tiempo, La verdad es que si, Esto apenas va empenzando, Lo que siento por ti, Loco por ti y el sencillo que da nombre al disco, El presente es lo que cuenta son los títulos de las canciones del nuevo álbum que ya está sonando en plataformas de música como Apple Music, mientras que en YouTube se cuenta ya con los video lyrics, y el video oficial del primer corte promocional, El presente es lo que cuenta que se estrenó el pasado mes de noviembre coincidentemente con la conmemoración del Día de Muertos. El primer videoclip oficial aborda en su historia la importancia de valorar la vida, el aquí y el ahora y fue grabado en un cementerio principalmente donde los músicos y vocalistas de la banda se encuentran con una catrina que los anda rondando y que los hace valorar el hoy.

No se puede pasar por alto que en próximas fechas se irán develando los siguientes videoclips oficiales, mientras tanto la banda se encuentra en su primer fin de semana de gira artística con presentaciones en varias ciudades de Texas, Estados Unidos.

¡Que gran felicidad sentimos al cumplir 56 AÑOS y celebrarlos con el lanzamiento de nuestra producción número 40: El Presente Es lo que Cuenta! ¡GRACIAS GRACIAS GRACIAS! A todas las personas que nos han acompañado a lo largo de todos estos años. Para todos nosotros es un gran orgullo poder seguir celebrando a #LaOriginal por más de CINCO DECADAS, siguiendo siempre con el legado de el maestro, Don Salvador Lizárraga ¡Celébralo con nosotros escuchando nuestro nuevo álbum en tu plataforma favorita!", es el mensaje que se compartió hoy a través de las redes sociales oficiales de la banda.

Sobre la Original Banda El Limón de Salvador Lizárraga. La agrupación nació el año de 1965 en el poblado llamado El Limón de Los Peraza, cercano de Mazatlán, Sinaloa, México. Su fundador Salvador Lizárraga se volvió líder de la misma por allá del año 1976. Desde entonces ha sido un semillero de talentos, pues a través de la trayectoria de esta han pasado vocalistas como Julio Preciado, Jorge Cordero, José Ángel Ledezma 'El Coyote', Luis Antonio López “El Mimoso”, Chuy Lizárraga, Toño Lizárraga, Alejandro Ojeda y Lorenzo Mendez, entre otros. En la actualidad los vocalistas de la agrupación ganadora del Latin Grammy son Ramón Maldonado, Kevin Melendrez y Víctor Noriega