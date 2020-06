La Original Banda El Limón cree que es tiempo de atreverse

Con 55 años de historia, la Original Banda El Limón de Salvador Lizárraga (OBLSL) sigue trabajando por mantener feliz a su público con su propuesta musical, además continúa reinventándose para posicionar sus lanzamientos en el gusto de la gente. Lo anterior con el fin de seguir dando lo mejor de sí a sus seguidores y alcanzar sus objetivos y sueños.

La pandemia ha sido una prueba de fuego para la agrupación sinaloense y sus integrantes, al igual que para otros representantes del regional mexicano y del espectáculo en general, pero esta cuarentena no detuvo a la banda fundada por Salvador Lizárraga y en estos días concluyeron la grabación de su disco número 40, con el que prometen se arriesgan a ir más allá.

Los vocalistas de la banda, Ramón Maldonado, Kevin Melendres y Víctor Noriega comparten a periódico EL DEBATE, a través de una entrevista vía Zoom, los pormenores y vivencias que han experimentado estos días alejados de los escenarios y cómo se dio su regreso ante el público.

Tiempo para atreverse. Ya han pasado cerca de 100 días desde que La Original se presentó por última vez en un evento masivo. Los cantantes recuerdan que fue en San José Acateno, Puebla, su último concierto previo a que se decretara la cuarentena.

Una semana antes de ese espectáculo estrenaron su sencillo Lo tienes que saber, pero las circunstancias impidieron hacer la promoción que se tenía planeada, sin embargo, en su defensa salieron las redes sociales. Aunque no ha sido sencilla la falta de shows, Kevin Melendres dice que han buscado sacar provecho a este tiempo de encierro tanto en lo personal como a nivel agrupación.

En cuanto a esa producción Ramón Maldonado explicó que la banda siempre se ha caracterizado por hacer cosas originales y que este disco no será la excepción.

Recordó que anterior a la producción, la 39, venían de grabar mucha balada y no se habían atrevido a otro tipo de cortes.

“Casi un 90 por ciento de lo anterior a la producción número 39 eran baladas, no se atrevían a las cumbias y a las rancheras, a la mejor por el tipo de voces que tenían entonces trabajando. Ya en la producción número 39, La Original Banda El Limón ya se atrevió a grabar ranchero y un corrido, y ahora en la 40, igual, grabamos una cumbia y rancheras, sin perder la esencia de La Original, igualmente baladas, porque a la gente le gustan mucho”.

Destacó la calidad del anterior y el próximo material.

“La verdad que el disco 39 es un discazo, pero este disco número 40, que va a salir más o menos entre septiembre u octubre, si no me equivoco, es un discazo, se los recomiendo bastante. Estén al pendiente porque les va a gustar bastante, trae canciones para llorar, para bailar, para pistear y de todo, viene bien variado, para todos los gustos”.

Pero al cuestionarles cómo sería la promoción del nuevo material con las circunstancias de salud y cuáles son los escenarios a los que desean llegar, Víctor Noriega expone que como agrupación quieren subirse a todos los escenarios que vengan y se pueda. En cuanto a la promoción -dijo- que siempre y cuando la contingencia lo permita buscarán hacerla, pero en caso de que las cosas continúen de la misma manera intuye que entonces se enfocará más a redes sociales y plataformas digitales, pero -aclara- que en la medida que se vaya aperturando todo, también harán promoción en medios de comunicación y con actividades.

Destaca que las redes sociales y plataformas digitales son una manera de proyectar la música y la información como ninguna otra en la actualidad, así que confían en que seguirán haciendo uso de esto, por lo que invita al público a que recuerde las redes sociales de la agrupación, que desde hace un tiempo son diferentes. En Instagram y Facebook aparece como OBLSL y en Twitter como Orginal OBLSL, donde tendrán muchas sorpresas y las novedades.

A propósito de sacar provecho a este tiempo se les preguntó si hubo quien hiciera alguna ocurrencia o aprendió algún oficio en estos meses, a lo que Ramón confesó que a él le gusta mucho trabajar en casa y siempre ha sentido curiosidad por hacer arreglos en su hogar, pero esta vez le dio por trabajar la herrería.

Afectaciones y propuestas. En otro tema, y en respuesta a estos duros tiempos fue que surgió la canción denominada Bandemia, una melodía que representa lo que han pasado muchos músicos y cantantes en estos días. La canción en la que participan La Original Banda El Limón, La Explosiva Banda de Maza, Roberto Júnior, La Banda que Hacía Falta y Banda Los Mazatlecos fue estrenada en plataformas de música el pasado viernes 26 de junio y representa la primera colaboración entre las citadas agrupaciones con la que buscan hacer frente a esta situación, tanto en lo anímico, de salud y económico.



A La Original la representa Melendres, quien describe que el tema “a muchos nos queda o a la mayoría de la gente por lo que está pasando con la contingencia”, invitó a compartir el videoclip que fue grabado con celulares por músicos y cantantes desde sus casas donde ejemplifican las situaciones que han atravesado estos días, como la falta de dinero, estar encerrados y más. Bandemia es autoría de Maribel Arias, Andi Pacheco y Abi Hernández y es una cumbia.

Estos tres meses no fueron sencillos de sobrellevar, y el ambiente artístico es uno de los más afectados con el detenimiento de los espectáculos, Víctor habló al respecto.

“Es muy difícil porque son años trabajando aquí y no había pasado nada similar. Creo que no solo a los músicos, sino a cualquier persona le vino a afectar esto, en la economía, en el bolsillo, pero creo que todos tenemos paciencia y tenemos gente que está con nosotros y eso es lo que nos da fuerza. Los mexicanos tenemos ese ímpetu de no dejarse caer, entonces las cosas se han ido acomodando poco a poco. Gracias a Dios la libramos, igual, preocupados, pero se están componiendo las cosas y gracias a Dios ya estamos volviendo a los escenarios, dispuestos a trabajar y a echar muchas ganas”.