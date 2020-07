La Original Banda Maguey lucha pese a conflicto legal

La Original Banda Maguey trabaja por seguir en el gusto del público. Tras 27 años de su creación, la agrupación nacida en Villa Corona, Jalisco, hizo que sus temas, El alacrán tumbando caña, Eva María, Si tú no estás, No soy monedita de oro y más sonaran en la gran mayoría de los bailes de los 90 y 2000, no solo en México, sino en Estados Unidos y otras latitudes.

Sin embargo, en 2018, la tecnobanda fundada por los hermanos Miguel Ángel y Samuel Vidal se enfrentó a lo que Miguel Ángel describe como “un abuso de confianza por parte de exintegrantes y el que fue su mánager”.Desde entonces, la agrupación, denominada “La Estrella de los Bailes”, sigue en batallas legales por el nombre y el uso de las melodías que, argumenta en entrevista telefónica Vidal al periódico EL DEBATE, les pertenecen y fueron usados ilegalmente.

Del éxito al conflicto. Miguel Ángel Vidal recuerda que él y su hermano hace 27 años decidieron juntarse y dar vida a este proyecto musical, que arrancaron con el disco Tumbando caña, de donde surgieron diversos de sus temas más distintivos, entre ellos, Eva María, El teterete y El alacrán tumbando caña, entre otros.

Dice que gozaron muy buenos momentos, hasta que en 2018 dice que llegaron los problemas cuando integrantes de la sociedad civil Xopillyn, que conformaron junto a otros integrantes, tomaron ciertas decisiones.

“Cuando nuestros excompañeros Fernando Guardado, Luis Antonio Plascencia y José Rosario Cisneros, junto con el que era nuestro representante artístico, Mario Guardado, de repente venden todas las marcas, pienso que por abuso de confianza, la confianza que les dimos nosotros. Venden todas las marcas a una persona que desconocemos nosotros, el señor Jorge Ernesto Ramírez Ceballos, y él se queda con todo. Nunca nos notificaron para hacer esa venta; venta de un nombre que yo firmé hace más de 20 años; un nombre que era mío, yo lo hice, fue mío y registrado por mí. Y de repente nos despojan de todo un patrimonio que forjamos mi hermano y yo desde hace 27 años, y pienso que eso no se vale”, explica.

El miembro fundador agrega que las personas mencionadas los demandaron a él y a Samuel, penal y civilmente, pero gracias a que tienen todos los documentos que los avalan como La Original Banda Maguey, han conseguido todo a su favor, ya que ninguna demanda ha procedido.

Detalla que les hicieron laboral y personalmente muchas cosas que les han provocado mal, al grado de que el nombre de la banda está en un juicio de nulidad.

“Ellos vendieron todo y ahorita están trabajando con una licencia que les cedió el supuesto dueño, Jorge Ernesto. Ellos hicieron un fraude, porque tú no puedes vender una empresa que no te pertenece. Nunca fuimos notificados, nunca nos hablaron para una rendición de cuentas, nunca nos liquidaron, simplemente hicieron todo”, expresa.

Añadió que por su parte, en este momento interpusieron una demanda contra ellos “por usar nuestra música. Ellos la están usando y nuestros logotipos que están legalmente registrados”.

Señala que esta situación es muy desgastante, pero que confían en las autoridades para que esto termine ya.

Expone que en su caso no han tenido ningún problema para trabajar, porque tienen todo en orden, lo contrario a lo que dice que les pasa a sus excompañeros.

Pandemia. Reconoce que la pandemia les ha pegado muy fuerte, como a todos los artistas, por ser el primer sector que paró labores por la cuarentena y el que cree que tal vez sea el último en reactivarse, sin embargo, dice que respetan y acatan las recomendaciones de las autoridades y que esperan con ansias regresar a los escenarios y llevar su música al público que les ha estado pidiendo presentaciones en México y Estados Unidos.

Para la reactivación de espectáculos refiere que tienen algunas fechas tentativas para noviembre y diciembre.

En cuanto a propuestas, actualmente promocionan el cover El polvorete, que ha sido anteriormente grabado por otros artistas, pero en esta ocasión la banda le pone el sello de quebradita que los ha distinguido por más de dos décadas.

Es indudable cuestionarle sobre la clave para mantener viva una agrupación por tanto tiempo, a lo que Vidal responde que lo que han logrado “ha sido a base de mucho trabajo, sacrificios al estar trabajando lejos de la familia y amigos. Es un trabajo muy duro y de mucho sacrificio, pero todo lo hemos conseguido haciendo música y estando en contacto con el público”.Menciona que la permanencia y vigencia de la tecnobanda y la quebradita, a su parecer, es como el caso de la banda sinaloense, “que son géneros que llegaron para quedarse”. Acepta que de pronto hay bajas y hay altas, como en cualquier situación y géneros nuevos, pero que con la ayuda de Dios y del público siguen vigentes, trabajando y echándole muchas granas.“Creo que la quebradita nunca va a pasar de moda, pero esperemos en Dios que vuelta a resurgir con la fuerza de hace algunos años, pero ahí va, poco a poco.”

Las colaboraciones tan actuales no son descartadas por la agrupación, que tiene en planes hacer algunas con otros exponentes del regional mexicano. El entrevistado dice que ya tienen vistos a algunos compañeros de la música, pero que falta concretar esos proyectos a corto plazo. Pretenden que sea fusión con un género diferente, que combine bien, pero que será un derivado del regional mexicano.

Fieles a su estilo, pero abiertos a darle frescura a sus lanzamientos, buscan seguir manteniéndose en contacto con las distintas generaciones de público, pese a que aceptan que ha sido difícil llegarle a las nuevas generaciones, por la ola de nuevos estilos musicales, pero “La Original Banda Maguey no se deja vencer y seguiremos insistiendo”.

Están abiertos a la posibilidad que algunos de sus hits se graben con otros artistas en nuevos géneros musicales e incluyendo su estilo.

“Es muy bonito que la gente te recuerde por tu música y tu persona. Mientras Dios nos dé vida y salud, seguiremos luchando para llevar nuestra música a toda la gente”, concluyó.