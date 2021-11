"La Roca" rechaza usar armas reales en cine tras asesinato provocado accidentalmente por Alec Baldwin

México. Dwayne Johnson, "La Roca", rechaza usar armas reales en películas que filmará de ahora en adelante, esto tras el incidente en el que se vio envuelto hace unos días el también actor Alec Baldwin.

Dwayne Johnson, actor de 49 años de edad y originario de California, Estados Unidos, ha revelado a la prensa internacional que de ahora en adelante tomará precauciones cuando se trate de filmar escenas con armas.

Por seguridad propia y la de las personas con quienes trabaje, "La Roca" decide lo que explica a raíz de que su amigo Alec Baldwin disparó y mató de manera accidental a una mujer, quien era la directora de fotografía de la película Rust que Baldwin protagonizaba.

"La Roca" asistió al estreno mundial de la producción de Netflix, Red Notice, y de acuerdo a información en varios portales de noticias, Johnson confirmó que su productora, Seven Bucks Productions, no volverá a utilizar armas reales.

“Fue un escenario terrible el que ocurrió. Conozco a Alec desde hace muchos, muchos años. Es un amigo mío y mi corazón está con las familias de todos los que estuvieron involucrados”, cuenta Dwayne Johnson.

El famoso actor de Hollywood también remarca que el trágico hecho que sucedió apenas días atrás ha crado una nueva mirada y una nueva perspectiva sobre "cómo podemos operar en el futuro”.

Dwayne Jonhson, protagonista de Rápidos y Furiosos, cita también que desde el momento de la tragedia decidió utilizar pistolas de goma en sus proyectos. “Se encargarán de ello en post (producción) y no nos preocuparemos por los dólares”, recalca.

Sobre la muerte a la que hace alusión Johnson y en la que se vio involucrado Alec Baldwin, recordemos que este mató accidentalmente en días pasados a Halyna Hutchins tras ensayar una escena para la película que filmaban y en donde ella era directora de fotografía.

Dwayne Johnson es uno de los actores más famosos en la industria del cine en Hollywood y ha participado en muchas películas taquilleras, entre ellas Terremoto, Viaje a la isla misteriosa, Jumani, Un espía y medio.

"La Roca" es conocido por su trabajo a nivel mundial y su papel como Luke Hobbs en The Fast and the Furious es uno de los más reconocidos, además también tiene fama como luchador y en como tal tiene muchos logros, por ejemplo, diez Campeonatos Mundiales: ocho como Campeón de la WWE y dos como Campeón de la WCW, según Wikipedia.