La Ross María contagia la escena musical con su "50/50", un muy irresistible bachatrap

Existe un antes y un después en la joven vida de la cantante y compositora dominicana La Ross María, tras el lanzamiento de "Tú vas a tener que explicarme", su primer sencillo como solista lanzado en agosto de 2020. Antes de que millones de oyentes se deleitaran con esta canción, "yo era un joven normal como cualquier otra", expresó inmersa en muchos recuerdos La Ross María en una muy agradable charla con Debate.

Antes del reconocimiento internacional, había participado en varias colaboraciones con artistas locales en su tierra natal. Cuando salió "Tú vas a tener que explicarme", La Ross María acababa de entrar a 829Music Mundial, una compañía disquera independiente con sede en New Jersey, Estados Unidos. "Con 'Tú vas a tener que explicarme' ya lo que era mi vida normal de una joven, que no tenía éxito en la música, pasé a ser una joven que ya su vida era seguir haciendo música para seguir teniendo más éxito.

'Tú vas a tener que explicarme' fue marcando lo que era una joven que hacía música de calidad con apenas 16 años y tenía mucha aceptación de un público dominicano.

Posteriormente su vida cambió por completo. El éxito de este tema musical se potencializó cuando lanzó una remezcla con el cantautor estadounidense Romeo Santos.

La Ross María tiene 17 años de edad y es originaria de República Dominicana. Foto: cortesía Sony Music México

La Ross María, quien en verdad tiene un aura maravillosa, es una compositora brillante que manifiesta una madurez que desafía su tierna edad. Escribe sobre amor, desamor y el poder de la mujer. Para prueba su nueva canción "50/50", la cual fusiona la bachata con el trap para llevar un mensaje de empoderamiento femenino a sus millones de fans. Cabe mencionar que este sencillo marca una nueva etapa en la carrera artística de la cantante dominicana, al formar parte de una alianza entre 829Music Mundial y Sony Music México.

Llama "bachatrap" a la fusión que hizo en "50/50", algo que en su natal República Dominicana no se escucha mucho: "por eso quisimos hacer algo nuevo, innovar y arriesgarnos, como dice un dicho que siempre menciono, el que no se arriesga no gana y definitivamente estamos ganando, hemos tenido muchísimo éxito en todas las plataformas digitales, fuimos tendencia de inmediato, fue un tema maravilloso porque ha hecho lo que realmente yo quería, que es identificar".

La cantante de 17 años de edad habla de un tema muy conocido a nivel mundial: ¡la traición! "En el video (musical) ven un empoderamiento femenino en contra de un chico que falló, pero al final el tema deja saber que todo es un 50/50, es una balanza, si me respetas yo te respeto, si me quieres yo te quiero y realmente lo que queríamos era dejar un mensaje positivo, inspirador, lo logramos, porque de tantos comentarios realmente no veo ninguno negativo y se siente muy satisfactorio".

Con "50/50", una de las canciones con más streams en plataformas como Spotify, plasmó una parte de su esencia. "Yo no puedo pedir más de lo que ya Dios me ha dado en tan poquito tiempo, solo que la canción siga llegando a muchísimas personas y que puedan tomar el mensaje positivo que tiene, que es que todo debería de ser mutuo y no me refiero a lo que es la traición, sino al respeto, al amor, que realmente al final a este tema le pueden sacar muchísimas conclusiones, pero al final solo tiene un mensaje, (espero) que mi música siga llegando a muchísimos más oyentes, mi último lanzamiento '50/50' yo sé que va a ser así, tengo mucha fe".

La Ross María estará en México en septiembre próximo; para más detalles deberás estar al pendiente en sus redes sociales.

En el 2020 con "Tú vas a tener que explicarme" se volvió la artista dominicana con el mejor debut de todos los tiempos (un millón de views en 48 horas), logrando llamar la atención del ícono latino Romeo Santos, quien impulsó lo que sería un igual de exitoso remix (28 millones de views en YouTube).

Todo lo que ha logrado en solo un año, además de su indiscutible talento y potencial artístico, es gracias a su fiel público: "esto es de ellos, mi éxito es de ellos y que todo lo que hago es para ellos, para mi público que es gigante de todas partes del mundo, sin ellos mis sueños no serían sueños, yo feliz, sigan ahí para seguir dando mis inspiraciones y hacer más música para ellos, que se lo merecen".

Cabe resaltar que los pilares fundamentales en la vida personal y musical de La Ross María, han sido Dios y sus seres queridos. "Sin ellos no me hubiese complementado, aunque no me hubiesen apoyado yo iba a seguir adelante, pero creo que eso es parte fundamental de que un artista tenga mucho más éxito, yo muy agradecida con Dios y con todos mis seres queridos, porque ellos han sido parte de todo esto y sin ellos no hubiese sido posible".

Pregunta: ¿cómo es posible que alguien tan joven tenga una presencia tan fuerte, una que exude confianza y sinceridad? Respuesta, La Ross María es la especie de artista que aparece una sola vez en cada generación.

