La Santa Cecilia, a través de "Estrellita", invita a sus fans a expresar lo que llevan en sus corazones

La Santa Cecilia expresa con toda libertad, a través de su música, todo lo que llevan en su corazón; la agrupación musical lanza su nueva canción "Estrellita", a un mes del estreno de "Quiero verte feliz" a dueto con la cantante, compositora, productora y antropóloga mexicana Lila Downs, cuyo vídeo oficial obtuvo en su tercera semana casi 400 mil visitas en YouTube, que se suman a las más de 350 mil reproducciones de la canción en las distintas plataformas digitales.

La Santa Cecilia es una agrupación musical mexicoamericana, originaria de Los Ángeles, California. Interpretan una fascinante mezcla que incluye cumbia, bossa nova, y boleros. Está integrada por Marisol "La Marisoul" Hernández, José "Pepe" Carlos, Miguel "Oso" Ramírez y Alex Bendaña.

Con respecto a este nuevo lanzamiento musical, "La Marisoul" Hernández, vocalista de La Santa Cecilia, comentó: "cuando uno se sube a un escenario, expresa lo que uno siente, pasa igual en el escenario de la vida, siempre va a haber gente que juzgue y critique, pero uno tiene que seguir adelante".

Los integrantes de La Santa Cecilia, son hijos de inmigrantes mexicanos.

"La Marisoul" recalcó que el mensaje de la nueva canción de La Santa Cecilia es, "tenemos el deber y el placer de expresar libremente lo que llevamos en el corazón". Una parte de la letra dice:

Malditos los ojos que ven y solo juzgan, benditos aquellos que con el alma escuchan

Fíjese bien que yo no soy, tan solo un vestido y una flor

Yo canto para el alma de la gente y pa' curarme el corazón,

Fíjese bien que yo no soy, una estrellita de color, no sé callar lo que es inconveniente, si me lo pide el corazón.

"Estrellita" contó con la producción de Juan de Dios Martín y fue escrita por los integrantes de La Santa Cecilia; con esta canción la banda se propone ser de inspiración y motivación a valorar como uno es: sus raíces, su cultura y no tener que conformarse con estereotipos.

Al mismo tiempo, recorre el mismo camino de sus tres anteriores sencillos, los cuales ya se acercan a un millón de reproducciones en las plataformas digitales y a un millón de visitas en YouTube, para sus respectivos vídeos.

La Santa Cecilia lanzará el próximo 8 de octubre su nuevo álbum de estudio "Quiero verte feliz". Asimismo se preparan para su tour 2021 por varias ciudades de Estados Unidos (para más información sobre las fechas, consultar las redes sociales de la agrupación).

