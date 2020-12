La Santa Claus más bella: Abigail Ratchford y su escote navideño

EEUU.- Recientemente la bella modelo estadounidense Abigail Ratchford mostró que dentro de ella hay un gran espíritu navideño, pues festejó a su modo con una fotografía temática que además de resaltar esta época del año, también recordó por qué millones la consideran una de las más bonitas del medio.

En la fotografía posó de frente a la cámara, con un encuadre que solo muestra del pecho hacia arriba. Viste lo que parece ser un traje de baño, blusa o lencería de color piel con encaje rojo en el escote, prensas que le lucen increíble. (La polémica pose de Abigail Ratchford que conquistó a millones).

La nacida en Scranton, Pensilvania, Estados Unidos, Abigail Ratchford, también porta un gorro de "Santa Clos" que combina con el color de sus ropas y con el tono moreno de su delicada piel.

Su rostro lleva un maquillaje no tan cargado, con labial de color natural que hace brillar sus carnosos labios, así como pestañas y cejas bien cuidadas. Su mirada está fijada hacia el lado izquierdo, tal vez viendo a alguien, tal vez solo como un detalle más para la cámara.

Su larga cabellera negra posa sobre sus hombros, cubriéndolos y dando un poco a la imaginación de sus millones de seguidores.

La publicación en el Instagram de Abigail Ratchford alcanzó hasta el momento más de 74 mil corazones, así como cientos de comentarios que en su mayoría halagan la belleza que muestra, aún sin necesidad de "mostrar tanta piel".

La nacida en Pensilvania acompañó la imagen con el siguiente texto: "Luckily I can turn coal into diamonds. Feeling festive today, have a great weekend everyone", que por su traducción al español significa:

"Afortunadamente puedo convertir el carbón en diamantes. Sintiéndome festivo hoy, que tengan un gran fin de semana para todos".

Abigail Ratchford tiene en su cuenta de Instagram un total de nueve millones de seguidores, de entre los que destacan cientos de celebridades de distintos ámbitos en Estados Unidos.