La Séptima Banda conquista el #1 del Hot Song de Monitor Latino con "Junto a ti", tema de Decreto Norte

"¡Ajaijaaa!", es el grito de felicidad de La Séptima Banda ante una extraordinaria noticia. Su más reciente sencillo "Junto a ti" alcanzó el #1 en el chart Hot Song de Monitor Latino, tanto en México como en Estados Unidos. La agrupación originaria de Guamúchil, Sinaloa agradeció profundamente a su fiel público septimero, por todo el apoyo que les han brindado y por este logro que hoy celebran.

"Junto a ti" es una muy buena balada estilo norteño, una canción original del grupo sinaloense Decreto Norte, de la autoría del cantante y compositor Walter Alan Gaxiola Cuadras, vocalista de esta agrupación familiar.

La Séptima Banda grabó una nueva versión y el resultado fue estupendo. La esencia de lo que trata la canción se mantiene intacta, solo que ahora con unos arreglos de banda y en voz de uno de sus vocalistas, Efraín Inzunza.

"Y que se arrugue mi rostro, que al fin si eso pasa será, por las veces que me hiciste sonreír y que me lleguen los años, que también sabré que no viví en vano porque viví para ti y que mi cabello se pinte de blanco, pero que sea junto a ti".

En las redes sociales de La Séptima Banda, se publicó un video cuando los integrantes reciben la grandiosa noticia de haber conquistado el #1 en el chart Hot Song de Monitor Latino con su versión de "Junto a ti".

Walter Gaxiola, clarinetista y líder de La Séptima Banda, reúne a todos sus amigos para compartirles este gran logro. "Nos dieron la noticia de que la canción 'Junto a ti' es número uno en Hot Song en Estados Unidos". Los músicos celebraron con muy entusiasmados con aplausos y abrazos, no era para menos, su arduo trabajo una vez más, se veía reflejado. "Vamos por el número uno de México, si Dios quiere"...y así fue.

Al respecto, Monitor Latino publicó la siguiente reseña en su portal web:

La buena racha continúa para esta agrupación, a la que los covers les dan buena suerte. Ahora descuellan con un tema original de Decreto Norte, al que dotan de un sonido de banda bastante actual, diferente al norteño de la versión original. Eso les ha valido colocarse en el número 1 de la lista Hot Song en México y Estados Unidos al mismo tiempo.

Cabe mencionar que la medición se hace con base en las tocadas en las estaciones de radio de cada país, donde Monitor Latino tiene presencia.

Anteriormente, Walter Alan Gaxiola manifestó que aquella canción que compuso, "Junto a ti", ahora cambia de intérprete. "Decreto Norte se la cede a La Séptima Banda y les confieso, que me encuentro con sentimientos encontrados. Esta canción fue, ha sido y seguirá siendo muy importante tanto personal, como en mi carrera".

Al joven cantante, le llena de mucho orgullo el hecho de que seguirá escuchando "Junto a ti" en vivo en cada concierto de La Séptima Banda, "espero que ahora llegue a muchas más personas que con Decreto Norte".