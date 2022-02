La Séptima Banda continúa con la historia de amor "Junto a ti", tema original de Decreto Norte

La agrupación sinaloense La Séptima Banda lanzó para todo su público "septimero", su versión de la bella balada "Junto a ti", de la autoría de Walter Alan Gaxiola, vocalista del grupo Decreto Norte, uno de sus temas más emblemáticos y que no puede faltar en cada una de sus presentaciones.

"Junto a ti" expresa los más profundos sentimientos hacia la persona amada. "Provocas tantas cosas en mi ser, algo bueno debí hacer pa' merecer, todo tu amor y no sé que fue". Cuando te das cuentas que aquella persona se ha vuelto indispensable, la vida te cambia por completo. "Mi vida es otra desde que te vi, puedo decir, que quiero hacerme viejo junto a ti".

"Y que se arrugue mi rostro, que al fin si eso pasa será, por las veces que me hiciste sonreír y que me lleguen los años, que también sabré que no viví en vano porque viví para ti y que mi cabello se pinte de blanco, pero que sea junto a ti".

A través de redes sociales, el joven cantante y compositor Walter Gaxiola, originario de Guamúchil, Sinaloa, expresó que aquella canción que compuso al amor de su vida, ahora cambia de intérprete. "Decreto Norte se la cede a La Séptima Banda, "y les confieso, que me encuentro con sentimientos encontrados".

Esta canción fue, ha sido, y seguirá siendo muy importante tanto personal, como en mi carrera.

Asimismo, manifestó que le llena de mucho orgullo el hecho de que seguirá escuchando "Junto a ti" en vivo en cada concierto de La Séptima Banda, "espero que ahora llegue a muchas más personas que con Decreto Norte".

En el video musical de La Séptima Banda de su versión de esta balada, fueron usadas imágenes del videoclip que lanzó hace unos años Decreto Norte, una historia de amor protagonizada por Walter Gaxiola y su hoy esposa y madre de su hijo.

En el audiovisual se muestra desde el momento en que se conocen, el inicio de su noviazgo, su boda y como envejecieron juntos. "Les encargo mucho que le den todo su apoyo, que la pidan en su radio y televisora favorita y la escuchen en su plataforma de preferencia".

Decreto Norte estará lanzando este 2022 mucha nueva música "de su servidor y amigo, al igual que La Séptima Banda, así que pendientes, que les voy a dar mucha lata si Dios quiere", mencionó Walter Alan.

Por otra parte, a principios de este año Decreto Norte lanzó en plataformas digitales de música, el álbum "Cantando historias Vol. 2", que incluye canciones como: "No está fácil pa' llegarle", "La del caballo arrendado", "El corrido de un amigo", "El hijo de papá", "Me gusta estar aquí arriba" y otras más.