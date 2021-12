La Sinaloense Débora Hallal quiere darle otra corona a México este 2021

México.- Emocionada y con el objetivo de lograr para México el llamado "back to back" y ganar otra codiciada corona de Miss Universo, ahora de manera consecutiva, Débora Hallal Ayala, Mexicana Universal 2021, asegura estar lista y preparada para triunfar en Miss Universo 2021, a celebrarse este domingo en Eilat, Israel, y volver a llenar de alegría al País con el título que la acredite como la mujer más bella e inteligente de todo el mundo.

"Soy una mujer real, auténtica y que quiere triunfar. Deseo darle a México la alegría de volver a ganar este certamen y, esta vez, tras la victoria de Andrea (Meza, actual Miss Universo). Estoy en un país muy lejano, en el Medio Oriente, y para mí es muy valioso tener la oportunidad de ser México y de representar a la mujer mexicana con todo el amor, la pasión, el compromiso y la responsabilidad necesaria.

"Además, Miss Universo es una plataforma muy importante para seguir impulsando ante el mundo mis dos proyectos que tengo desde hace varios años: 'Conociendo Sinaloa', que es sobre el turismo en México; y 'Un Propósito', acerca del altruismo y la filantropía", señala Débora en entrevista y sesión de fotos exclusivos con prendas de la actual colección de MaxMara.

Licenciada en Administración de Empresas, modelo profesional y con dominio del inglés, esta sinaloense, nacida en Los Mochis hace 25 años, y de 1.80 metros de estatura, destaca que para la prueba de vestido de noche, tanto para la competencia preliminar como para la gran final, portará alguna de las opciones que le han diseñado su paisano Nohe Soto y la nayarita Gaby Pérez.

"Ellos conocen muy bien mi estilo, mi personalidad y lo que me gusta. Me han creado vestidos muy elegantes en una paleta de color fría que me va muy bien por mi tono de piel, y con una impecable maestría en bordados y aplicaciones de cuentas y cristales.

"Una de estas propuestas es en uno de los colores que lleva nuestra bandera mexicana, y la otra es en un color que estoy segura les encantará porque me destaca en el escenario", comparte esta chica, quien inició su carrera de modelaje a los 17 años y que ha tenido la oportunidad de lucir en un escenario prendas de firmas internacionales como Carolina Herrera.

Además, en todas las actividades, presentaciones y entrevistas que ha tenido con el jurado durante la 70 edición del certamen de Miss Universo, Débora también ha portado con orgullo prendas y accesorios de otros diseñadores nacionales, como Pineda Covalin, Rosario Salazar, Fher Santos, Lugavi, Teté Rosado y Marti Espino.

Por su parte, el también sinaloense Esteban Ortiz elaboró el traje típico llamado "La Joya de México", inspirado en la cultura mexica y con el que Débora se presentó portando tres calendarios aztecas.

Este traje, en el que predominan el verde, el morado y el azul, tardó más de tres meses en ser confeccionado debido a que fue bordado a mano con más de un millón de cuentas y cristales.

"Considero que mi estilo en el vestir cotidiano es sofisticado y elegante. Me gustan mucho los abrigos y los vestidos, en especial los de largo a la rodilla, pero que acentúen tu silueta.

¡Un vestido negro siempre será tu mejor aliado para jugar con él y lograr distintos tipos de atuendos, desde divertidos y casuales, hasta elegantes y formales!

"De eso se trata la moda, del valioso gusto del vestir y de poder decidir cada mañana cómo quieres arreglarte, pero siempre buscando sentirte bien y plenamente feliz con lo que decidas ponerte. Es muy valioso poder tener la decisión de elegir cómo nos queremos ver cada día", puntualiza Débora.

La final de Miss Universo se realizará este domingo a las 18:00 horas, en el Universe Arena, en Eilat, Israel, y podrá verse en México a través de Fox y Telemundo.

