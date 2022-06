La Tigresa con este vestido azul paraba el trafico en su plena juventud

Irma Serrano de 88 años de edad, mejor conocida como La Tigresa, fue una mujer que siempre dio de que hablar en el mundo del espectáculo, tanto por su trabajo en cine y televisión, como por la tremenda belleza que se cargaba, pues es sabido que más de uno andaba tras de ella.

Y es que la belleza exótica que representó a La Tigresa en su juventud, no solo era lo que enamoraba a su público, también su manera de vestir, pues ella en más de una ocasión se ponía unos vestidos arriba de la de la rodilla con los cuales se miraba espectacular, por lo que verla un par de segundos era suficiente para impactarse.

Hay una foto en particular con la cual la ex actriz mexicana modela desde un sillón con un vestido azul de encaje demasiado coqueto para la época, además su maquillaje el cual no ocupaba mucho, debido a lo bello de sus ojos hipnotizaba tanto a hombres como mujeres, pues era la celebridad del momento, una mujer muy codiciada entre hombres poderosos.

"La verdad era todo una mujer en toda la extensión de la palabra. En imagen, como persona no la conocí. Es mujer y se merece todos mis respetos", "Tuve la oportunidad de conocerla en su apogeo allá por su teatro el FRU FRU , y la. Verdad es que si la señora era un CUERAZO", "Fue una mujer muy hermosa, deseada y odiada por muchos", escriben las redes sociales de esta guapa artista.

La Tigresa con su vestido espectacular/Instagram

A pesar de que se alejó del mundo del espectáculo desde hace varios años, en algunas ocasiones ha realizado apariciones en público, donde se le sigue viendo muy lucida y con un gran sentido del humor, dejando en claro que es una mujer fuerte.

Aunque no quiso tener hijos, pues era mujer que no era para nada maternal, ella siempre se enfocó en otros aspectos, como relacionarse con gente importante, además de ser amante de las cosas, materias como muebles, joyas, entre otras cosas, por lo que hoy en día es considerada una verdadera leyenda viviente, quien también estuvo metida en varios escándalos.