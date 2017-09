La Trevi se codea con Jennifer Lopez, ¡y no se la cree!

A Gloria Trevi esta vez le tocó sacar su lado de fan, y acudió a ver el concierto que ofreció Jennifer Lopez en Las Vegas este fin de semana.

Según una publicació de Trevi, en su cuenta de Facebook, pasó una noche inolvidable cantando y bailando los éxitos de la famosa López.

Trevi logró llegar hasta el camerino de Jennifer, y allí se tomó la foto del recuerdo con la pareja de Álex Rodríguez.

Un show como el de JLo es algo que ni sus mismas colegas se quieren perder, y mucho menos la interprete de 'zapatos viejos', quien viajó hasta Las Vegas para presenciar el show de López, titulado “All I Have”.

Trevi tomó su lugar entre el publico como cualquier fan, pero para su sorpresa, nunca imaginó lo que estaba por ocurrir.

De acuerdo a reporte de distintos portales de noticias, Jennifer detuvo su show para saludar a su “invitada especial” y anunciar que Gloria Trevi se encontraba entre el público.

“Gloria Trevi está aquí esta noche, Gloria gracias por venir” Dijo López.

Gloria se mostro encantada y alagada porque Jennifer la tomó en cuenta y la mencionó. Su sonrisa de oreja a oreja fue evidente, y saluda a los presentes con un gesto de no saber lo que estaba ocurriendo pero estar feliz.

Cuando terminó el concierto tuvieron la oportunidad de convivir tras el escenario y la interprete mexicana lo subió a redes regresándose el agradecimiento por lo bien que la hizo sentir y el show que le encantó.

Gloria Trevi y Alejandra Guzmán se presentan en Las Vegas con su espectáculo "Versus" en la noche deeste 17 de septiembre.

Machado la trae contra Trevi.

En días pasados, los nombres de Gloria Trevi y Alicia Machado estuvieron en boca de muchos, y de los medios de comunicación, todo porque Machado arremetió contra ella.

Circuló un video en redes sociales donde puede verse que la ex Miss Universo habla de lo mal que le cae Gloria Trevi .

"Me cae mal. No me gusta ni su música ni su talento, ni me gusta ella ni le creo ni mier**, ni me creo su historia ni nada", confiesa Machado en el video que se publicó en la página de Facebook Mundo Trevi.

La venezolana explotó cuando le preguntaron sobre la cantante mexicana, y reiteró que no simpatiza con nada que tenga que ver con Trevi.

"Y dale con la necedad de lo de Gloria Trevi, si le digo al Presidente de este país y lo mando a cag* las veces que me da la gana, a la pinch* ex presidiaria ésta más rápido, ya dejen el pedo con Gloria Trevi, ya no me sigan involucrando con esta mujer, qué horror", expresó.

"Me cae mal. No me gusta ni su música ni su talento, ni me gusta ella ni le creo su historia ni nada, ¿y? ¿cuál es el pedo? ¿a hue... le tiene que gustar a uno un artista?, ¡qué flojera me dan!".

Machado recordó que se vio obligada a pedirle disculpas en México porque supuestamente la amenazaron de muerte.

"Allá en México me tocó pedirle disculpas a la bicha ésta porque me amenazaron de muerte, pero yo no vivo en México, vivo en Estados Unidos, que se les ocurra amenazarme aquí, en Estados Unidos, a ver cómo les va a ir.”

"No dejan de joder con el cuento, vayan a verla triunfar, está bien. En México hay gente que tiene mala memoria, con tantas muchachas bonitas, jóvenes, talentosas, que cantan increíble."

Los fans de Gloria Trevi salieron a su defensa, así como el esposo de la cantante Armando Gómez, quien escribió unos mensajes en Instagram dedicados a Machado.

