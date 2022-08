La ÚLTIMA VOLUNTAD del actor y cantante Diego Bertie, tras caer del 14 piso y perder la vida

México. Tras la muerte ocurrida del actor peruano Diego Bertie ocurrida este día, se hace público ahora que habría dejado un mensaje inquietante y también cuál era su última voluntad.

En varios portales de noticias se comparte que Diego Bertie, quien tenía 54 años de edad, cayó del piso 14 del edificio donde vivía, fue encontrado por bomberos e indicaron que tenía múltiples fracturas y heridas en su cabeza.

Internautas recuerdan una previa entrevista que le hicieron recientemente y en la que Diego habla sobre su última voluntad, en dado caso de que muriera.

En varios portales de noticias se comparte que dos días atrás en América Noticias entrevistaron a Diego y esto dijo:

“En el momento en el que grabé la canción fui feliz. Cuando me la mandaron sonó tan bonito; te confieso que tenía en la mente: ‘yo no me puedo morir sin hacer algo de música’. No sé que pasará mañana…”, indica Diego en la citada entrevista y con ello da a entender que esa era su última voluntad.

Además, el famoso actor opina que las personas siempre deben mirar "hacia adelante", y que tras la pandemia él hizo cosas que había dejado de hacer por dedicarse al trabajo.

"No quiero dejar a medias. La vida es tan frágil, no sabes lo que va a pasar mañana. Todo es cambiante todos los días."

Carlos Sánchez, quien era representante de Diego Bartie, originario de Perú, ha compartido a Despierta América que el nuevo disco del cantante será lanzado tras su muerte como disco póstumo.