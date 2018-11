Rosa Michell, la única cantante de Sinaloa en La Voz México

Rosa Michell es una prueba que los sueños sí se cumplen si luchamos por ellos y no desistimos tan fácilmente. Uno de sus sueños era poder participar en La Voz México y demostrar el indiscutible talento que posee. Y así lo ha hecho.

Rosa Michell estaba en su casa en compañía de su papá cuando recibió la noticia de que estaría en las audiciones a ciegas de La Voz México. Foto: Daniel Ayala

La joven, originaria de Guamúchil, Sinaloa, sorprendió a muchos al aparecer en la televisión en las audiciones de este programa que busca a las nuevas voces de la música. Con su interpretación del tema "Cicatriiices", de Régulo Caro, Rosa Michell logró formar parte del equipo de la cantautora española Natalia Jiménez, a quien la joven guamuchilense ha admirado desde pequeña.

Hoy domingo se llevará a cabo la última etapa de las batallas, donde Rosa Michell deberá demostrar todo su potencial para complacer a su coach, y así, pasar a las semifinales de La Voz México.

“Me siento muy nerviosa”, expresó Rosa Michell en entrevista para EL DEBATE antes de viajar a la Ciudad de México para la grabación de las últimas batallas, que se transmitirán hoy domingo por Las Estrellas a las 20:30 horas.

Éste es el último domingo de batallas, y está muy reñido, porque nomás quedan tres robos, invitamos a toda la gente que me apoye, que recen para que yo pase a la siguiente etapa.

Rosa Michell manifestó que la convivencia con sus compañeros del Team Natalia es fabulosa. Foto: Daniel Ayala

La joven cantante de 16 años de edad, manifestó su infinito agradecimiento con Natalia Jiménez por darle una oportunidad a su voz.

"Natalia tiene un carisma increíble, pero también es muy estricta y muy directa; también me siento nerviosa pero agradecida, me siento muy agradecida primeramente con Dios, por darme esta oportunidad tan grande, agradecida con mi familia, con mis seres queridos, con los medios de comunicación, con toda la gente que me ha dado su apoyo".

Y con Natalia obviamente por haber confiado en mí, por representar al Team Natalia y estar en esta competencia a su lado, veremos qué sucede este domingo.

Al participar en La Voz México, la cantante Rosa Michell pretende llegar a más corazones, lograr que más personas escuchen su voz y conozcan su potencial musical.

La Voz México es un programa que yo desde pequeña miro y que desde pequeña siempre he querido estar ahí, ahora que tengo la oportunidad creo que es como un escalón más en mi carrera.

La cantante Rosa Michell, orgullosa de ser de Guamúchil, Sinaloa. Foto: Daniel Ayala

"Y es algo que también va a marcar no solo mi carrera, sino mi vida, porque la verdad es una experiencia muy bonita; yo quiero que ahora que estoy en La Voz México más gente me conozca, mi sueño siempre ha sido llegar al corazón de toda la gente, yo creo que ésta es una buena base, por así decirlo, para llegar a cumplir mi sueño", comentó.

Hoy se sabrá si Rosa Michell pasa a semifinales. Foto: Daniel Ayala

El momento se ha llegado, Rosa Michell se encuentra preparada para la batalla que su coach, Natalia Jiménez, le ha puesto. Será sin duda alguna un momento muy decisivo.

“Tenemos que poner en alto a Sinaloa y a Guamúchil”, resaltó.