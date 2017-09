"La Wanders Lover", por esto piensa en salir con una mujer

"La Wanders" Lover posó para una sesión de fotos de una revista, y se dejó ver al estilo "pin up", de los años 50.

Sorprendió a sus seguidores con la noticia en Instagram, y se mostraron contentos por verla caracterizada de esa manera.

En las instantáneas se muestra muy sensual al más puro estilo de Kim Kardashian.

La famosa conductora lució unos ajustados bikinis que dejaron ver su bien formada anatomía.

Una mujer controversial.

A la comediante le ha ido tan mal con los hombres, que está abierta a que su próxima relación sea con una mujer.

Yered Licona, mejor co­nocida como Wanders Lover, recientemente declaró al periódico BASTA! que debido a que a su vida solo llegan hombres malos, está pensando seriamente en encaminar sus preferen­cias íntimas a la bisexualidad.

Su repentino deseo car­nal por las mujeres tocó a la puerta de Yered después de los problemas que tuvo con Radamés, su expareja, en 2015, quien casi la mata a golpes.

“Estaba har­ta de los hombres, porque des­pués de lo de Radamés, los hombres que se me acercaron no fueron buenos y yo tenía muchas desgracias con ellos. Yo decía: ‘mejor me voy con una mujer que me entienda, que sea como yo’”, narra quien hace unos años apareciera en Playboy.