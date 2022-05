La Wanders Lover revela que un director de televisión la humilló (VIDEO)

México.- La actriz mexicana Carmen Yared Licona, mejor conocida en el medio artístico como La Wanders Lover, reveló que, en sus primeros años como actriz, fue humillada por un director de cámaras de la empresa Televisa por no querer mantener relaciones sexuales con él.

Entrevistada por el famoso youtuber Gusgri, la participante de "Guerra de Chistes" dio a conocer que, cuando era más joven e iba incursionando en el mundo de la actuación, pasó, además de una humillación, una desilusión amorosa.

Relató que llegó a creer que un director de cámaras de Televisa realmente pretendía tener una relación sentimental con ella, sin embargo, después descubrió que lo único que buscaba el hombre era "acostarse con ella".

"Pasé por muchas humillaciones en cuanto a 'si no te acuestas conmigo, ya no te tomo en la cámara' o algo así", señaló.

Refirió que el director de cámara de la empresa televisiva mexicana "le caía muy bien", por lo que pensó que lo que este quería era pedirle que fuera su pareja "o algo así". No obstante, apuntó que cuando "vio el fondo" se dio cuenta que lo que buscaba era mantener relaciones intimas con ella y nada más.

"Estando chavita dices 'ay no, yo pensé que podíamos hacer una familia y nos íbamos a casar' y cosas así cuando en realidad no es así", remarcó La Wanrders Lover.

En este sentido, hizo hincapié en que todas las experiencias que ha tenido en los últimos años son las que la han llevado a ser quien es ahora y, con ello, poder educar en estos temas a sus hijas.

"Porque antes, cuando yo entré a esto (actuación), uta, yo en todos creía. Me decían 'ay, es que nos vamos a casar y a ser felices por siempre", narró para la entrevista en YouTube.

A pregunta del youtuber si había caído en la estrategia de productores de "hacerla famosa" si accedía a pasar la noche con ellos, Licona aseguró que sí, ya que sentía que se trataba de "una novela".

"Pero realmente yo no tenía quién me dijera todo eso, yo me dejé llevar. Mi mamá me cuidaba mucho, y yo le mentía o escondía para irme, con tal de estar en la tele", relató la actriz mexicana.

En este tenor, La Wanders Lover hizo enfasis en que todo lo que ha aprendido durante su carrera como actriz le ha ayudado a que aplique dichos conocimientos en sus hijas y decirles "por ahí no".