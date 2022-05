La Wanders Lover se quiere volver a casar con Radamés de Jesús y fans le recuerdan la golpiza que le dio

La Wanders Lover ha dejado en claro que es una mujer sin rencores, pues eso no va con ella a pesar de los retos que le ha puesto la vida, ya que hoy en día se siente plena, en todos los aspectos, en una familia confirmada por sus hijas, pero sobre todo con un hombre del que sigue muy enamorada, Radamés de Jesús.

Para quienes no lo saben hace un tiempo la pareja había terminado, pues si muchos recuerdan hace unos años Radamés de Jesús le había propinado una golpiza a Wanders Lover quien lo denunció armándose gran zafarrancho, pero hace poco regresaron y la modelo ya estaría planeando en casarse nuevamente con él, algo que no agradó a muchos.

Y es que La Wanders Lover compartió una foto en sus redes sociales de lo que fue su boda hace varios años con el padre de sus hijas, pero a los fans de la modelo no les gustó del todo la idea, pues recuerdan la vez que la golpeó, por lo que le llovieron criticas a ambos.

"Golpe duro al amor", "¿Fue antes o después de los madrazos?", "Cuando el amor te llego de golpe", "Osea que te gustan los madrasos", "Una boda arregla unos madrasos", Te falto decir, él que me parte mi madre, mi golpeador favorito", "Después de tu golpiza te renació el amor", "Ya no tanto por la edad sino por qué te madreaba y ¿así lo sigues amando??? No hay más en tu horizonte?", escriben las redes sociales.

Para quienes no lo saben, la también conductora de televisión, volvió a tener una relación con Radamés de Jesús, esto después de que ella decidiera ser madre soltera de la próxima hija que iba a tener de una relación fallida, por lo que el famoso se comprometió a ayudarla en todos los aspectos, algo que dio mucho de que hablar en las redes sociales.

Cabe mencionar que la pareja estuvo hace poco en Inseparables Amor al Límite, donde esta pareja fue una de las más queridas por como se llevaban en todo momento, además taparon bocas, pues muchos no creían en ellos.