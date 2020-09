La Wanders Lover vende fotos eróticas para poder sobrevivir ante pandemia

Yered Licona, conocida en el mundo del espectáculo como La Wanders Lovers de 36 años de edad, tiene a todos sorprendidos debido a la decisión que acaba de tomar, para poder superar esta pandemia a falta de trabajo, se trata de la venta de fotos eróticas, ya que la modelo no la está pasando de todo bien.

De acuerdo con la mismma Wanders Lovers ella tomó la iniciativa al saber que a Celia Lora le va muy bien como modelo, es por eso que decidió lanzarse como modelo, pues quiere sacar un poco de ingresos, pues como todos saben La Wanders Lovers hace todo lo posible para sacar adelante a sus tres hijas.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Surgió a raíz de ver a mi amiga Celia Lora y de ver a otras amigas y compañeras y pues yo me base en preguntarle mucho a mi amiga Celia y pues por lo mismo de la pandemia que hay que sobrevivir, pues sí me aventé hacer mi pagina web y esta pagina hacemos fotos, bueno hago fotos más, pues más eróticas, más sexuales, dijo La Wanders Lovers.

Pero no solo fotos y videos es lo vende La Wanders Lover, también hace llamadas eróticas, por lo que todo tiene distinto precio dejando en claro que tiene bien organizado su nuevo negocio, en el cual le podría ir muy bien a La Wanders Lover, quien es una mujer bastante bella.

Se cobra las platicas, el chat y hago topless, entonces sí es lo más fuerte, al principio lo dude por mis hijas, no porque yo me crea una santa que me digan, 'hay que me van a decir o van hablar de mi no', lo pensé mira, las primeras por las que pienso las cosas es por mis hijas", dijo La Wanders Lovers para el programa De Primera Mano.

Aunque muchos ya cuestionaron a La Wanders Lover por la decisión, ella aseguró que no le importa, pues sabe lo que hace, además como se dijo al principio ella quiere mantener a sus hijas de cualquiera manera, pues es una madre luchona, algo por lo cual se ha caracterizado por años.

Pero otros la apoyan y no se quedan callados, pues les gusta comentar todas las fotos de La Wanders Lover, quien es una modelo muy sexy, a pesar de ser madre por tercera ocasión tiene tremendo cuerpazo es por eso que siempre lo presume con mucho orgullo.

"Me encantan tus caderas grandes tus tatus y sobre todo tu belleza me fascina mucho y mas todo lo q te pones me encantas siempre tan sexi cachondota y tus lindos pies", "Eres muy hermosa se que muchos te lo han dicho pero de verdad me encantas", "Que chingones tatuajes, te ves muy bien", le escriben a La Wander Lovers.

Para quienes no lo saben La Wanders Lovers en cuanto se recuperó de su tercer embarazo decidió ponerse a entrenar para recuperar su figura y lo logró por medio de mucha disciplina además de una buena alimentación, pero la también comediante se ayudó un poco por medio de la malla venezolana.

Vamos a ir a un doctor que utiliza la malla venezolana, para dejar de comer porque de verdad esta pandemia me he pasado muchísimo en comer de todo entonces si no me coso la lengua voy a seguir subiendo de peso y necesitó algo así de drástico porque yo amo la comida, dijo La Wanders Lover.