La Wanders Lovers con tres embarazos logró recuperar su cuerpo y hasta un abdomen de ensueño

Tremendo cuerpazo es el que ha logrado La Wanders Lovers durante estos últimos meses, pues después de reponerse de su embarazo, la modelo decidió someterse a un estricto entrenamiento, además de una dieta, con la cuál tuvo resultados muy evidentes, prueba de ello son las fotos que ha compartido en Instagram, donde se le ve tremenda figura a la mujer.

Para quienes no saben La Wanders Lovers es madre de tres pequeñas a quienes ha sacado adelante, pues en cuanto nació su tercer hija, ella se puso a trabajar de inmediato, por lo que muchos de sus fans la felicitaron, aunque otros la criticaron por no esperarse a la cuarentena, pero ella prefirió buscarse el pan de cada día, ya que nunca ha querido que le falte nada a sus hijas, es por eso que siempre se ha caracterizado por ser muy trabajadora, pero ahora más que se convirtió en madre soltera, ya que ella aseguró que no espera nada del padre de su tercer bebé.

Volviendo con La Wanders Lovers, ella ha ido mostrando los cambios de su figura desde hace tiempo, por lo que sus seguidores la han felicitado, ya que la mujer siempre ha sido considerada como un sex symbol desde hace tiempo, por lo que verla nuevamente en forma ha ocasionado la locura entre sus fans, quienes además aman el excelente sentido del humor que tiene la también youtuber, quien muestra su vida en su propio canal el cual cuenta con 467 mil suscriptores.

"Pareces gas lacrimógeno tu belleza me dejó ciego", "Excelente pero seria un sueño amanecer contigo", "Wau que hermosura de mujer lindos ojos y esos atributos", "Te vez muy hermosa @wandersloveroficia", "Hola hermosa Qué guapa estás Que chula Qué bonitos ojos Qué bonita cara Qué bonito cuerpo es hermosísima", "Eres muy hermosa @wandersloveroficial me encantas muchísimo", "Wow tan hermosa como siempre saludos", "Waoo qué hermosura de mujer eres mi amor platónico Wandersloveroficial que tengas una linda tarde", le escriben a la Wanders Lovers.

En algunas de sus fotos La Wanders Lovers aparece en trajes de baño o ropa deportiva dejando helados a todo mundo, incluso pareciera increíble, pero la mujer ya tiene un abdomen marcado, algo que para muchas mujeres que han dado a luz es imposible, pues es mucho más pesado poder lograr un cuerpo como el de la bella mujer, quien es considerada por muchas de sus fanáticas como una guerrera, esto por como ha sabido enfrentar situaciones complicadas.

Pero como cualquier artista la Wanders Lovers tiene haters quienes la han tachado de ser una mujer descarada al mostrar un poco de piel en sus redes sociales, incluso han llegado hablar de sus relaciones sentimentales, y como era de esperarse ella les contesta de manera astuta, pues no le gusta caer en provocaciones mucho menos de personas que no la conocen.

Críticamente lo que quieras te leo, pero si me conocieras te enamorarías!, escribe La Wanders Lovers en una foto donde se le ve sentada en una mecedora de manera muy coqueta y con una mirada desafiante, dejando en claro que las criticas no dañaran su vida personal, mucho menos ahora que se ha convertido en madre una etapa que disfruta al máximo.

En otras fotos de La Wanders Lovers, se le puede ver con unos vestidos muy ajustados con los cuales se le puede notar una cintura diminuta, sin contar las bellas piernas que tiene, pues como se dijo desde un principio la modelo siempre ha gozado de tener una figura de impacto desde que la vimos en Guerra de Chistes.



Otro de los secretos que tiene La Wanders Lovers para adelgazar es que se puso la malla venezolana un tratamiento, el cual se pone abajo de la lengua para evitar comer demasiado, causando sensación entre sus fans, ya que les encanta que la modelo se cuide, pues su belleza es única, además la mujer siempre trata de buscar tratamientos de belleza novedosos.



Cabe mencionar que La Wanders Lovers siempre ha sido una mujer transparente con sus fans en su canal de YouTube, razón por la que tiene demasiado seguidores y es que así se ha dado conocer mucho más que en la televisión, es por eso que muchos famosos han incursionado al mundo de los youtubers.

