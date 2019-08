La Wanders Lovers ya tiene quien mantenga a su bebé

La Wanders Lover y Radamés acudieron al programa de La Saga con Adela Micha, donde hablaron de su relación la cual estuvo rodeada de escándalos hace algunos años, pero ahora tienen una excelente relación todo por el bien de su hija.

Como todos saben la comediante está esperando a su tercer bebé fruto de una relación la cual no funcionó, pues resultó que el novio de la Wanders era casado por lo que decidió mandarlo a volar.

Ahora se dio a conocer que Radamés quien hace unos días fue al baby shower de su exmujer, se haría cargo de la bebé que aunque no es de él siente mucho cariño por la futura madre, quien le dio una linda hija de nueve años, causando polémica en redes sociales, pues fue el mismo comediante quien lo confirmó.

"Y aquí está tu pendejo manteniendo, no está super a mi mucha gente me dice eres un pendejo, no soy ningún pendejo yo crecí con una persona que no era mi papá, mi papá verdadero el del huevo me abandonó...", dijo Radamés.

Recordemos que la Wanders dijo en su canal de YouTube que no le preguntaran por el papá de su bebé, pues no quiere saber nada de él, incluso se ha tenido que enfrentar a varios haters en redes sociales por eso.

"Muchos me han preguntado quien es el papá, pues el papá no existe es como Súper Man y un gringo buena onda, no existen, no esta, no figuran, no importa así que ya no sigan preguntando, pónganle el papá que quieran, todos son sus papás si ustedes quieren y pues aquí lo importante yo quise salir adelante con este bebé...", dijo Wanders de su embarazo.

Por si fuera poco Radamés acudió al baby shower de su ex por lo que volvió hacer muy criticada, en Instagram.

"Venga víboras a destrozar la foto Tocar fondo para ser una mejor persona, reconocer y aprender de los errores, el disculpar y no guardar rencor por un bien común #cadaquiensuhistoria", escribió en la foto que publicó la Wanders Lovers.

