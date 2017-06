La absurda explicación del suelo que recibe Gal Gadot

Hace unos días varios medios daban a conocer que la actriz Gal Gadot había recibido una paga de tan solo 300 mil dóalres por su protagónico en La Mujer Maravilla, película que es todo un éxito y que lleva recaudado más de 500 millones de dólares en todo el mundo.

El sueldo que percibió Gal Gadot causó indignación entre fans de la actriz israelí y abrió nuevamente, el debate sobre la brecha salarial de género que se impone en Hollywood.

Según un reporte de la revista Variety, la ex modelo cobró 300 mil dólares por cada una de las películas en las que interpretó a la superheroína: Batman v. Superman: Dawn of Justice, Wonder Woman y La liga de la Justicia, que aún no se ha estrenado.

A pesar de que pueda parecer una cifra alta, este sueldo es muy inferior al que recibieron algunos de sus colegas.

Por ejemplo, Henry Cavill, el último Superman de la pantalla grande, ganó 14 millones de dólares en su última película interpretando al hombre de acero.

Pero ahora una fuente con conocimiento de la negociación del contrato aseguró que la información fue inexacta.

"Gadot recibió al menos lo mismo que Henry Cavill para sus primeras películas. Los actores y actrices primerizos en una franquicia acuerdan salarios apropiados que después se basan finalmente en el éxito de la franquicia", declaró a la CNN.

El error, según la citada publicación, provendría de valorar solo el adelanto fijo y no de otros conceptos que suelen incluirse en la remuneración final que reciben sus protagonistas.