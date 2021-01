La abuela de Laura Zapata habría sido descuidada por sus doctores y pide cárcel para los responsables

México. Doña Eva Mange, abuela de la actrices Thalía y Laura Zapata, se encuentra en un verdadero delicado estado de salud es la segunda quien hace público que al parecer sus doctores le habrían ocultado información respecto a ella, por lo que podría proceder legalmente en contra de ellos e iría hasta las últimas consecuencias. ¡Pide cárcel para los responsables!.

A través de sus redes sociales, Laura Zapata hace público que su abuela, quien cumple este lunes 18 de enero 103 años de edad, tiene nueve úlceras de decúbito, unas lesiones en la piel y el tejido inferior que resultan de una presión prolongada sobre la piel, de acuerdo con información disponible de la clínica Mayo.

Zapata, a quien se le ha visto trabajar en papeles de villana en telenovelas como María Mercedes, Esmeralda y La Gata, entre muchas más, menciona que durante mucho tiempo los médicos le ocultaron el verdadero estado de salud de su abuela y ahora que ve los daños, tomará cartas en el asunto y pide "cárcel a responsables".

Pagas para que la tengan en capelo. Estamos en pandemia y por su salud no puedes verlos. Yo hablaba mañana tarde y noche y me ocultaron todo el tiempo esta felonía", escribe Laura en Twitter, y algunos usuarios le hacen ver que este tipo de padecimientos ocurren "normalmente" entre la gente grande.

En días pasados Laura pidió a la gente en sus mismas redes sociales oraciones para que pueda recuperarse pronto su abuela, ya que presentaba algunos problemas de salud, sin embargo ya estaba siendo atendida, además dijo que no daría entrevistas porque se cuida de contagiarse de COVID-19 y su abuela está resguardada y cuidándose de lo mismo.

Hola, amigos de la prensa y amigos en general. Desde ya les digo que estoy celebrando los 103 años de mi adorable abuela, la señora Eva Mange Márquez. Ha sufrido una merma en su salud y me encuentro atendiendo este asunto para determinar el motivo de la disminución de su salud, menciona Laura en el video.

Y en una entrevista para Ventaneando, Zapata recientemente compartió que no la ha expuesto a lugares públicos y la tiene resguardada para que no se contagie. "Está contenta. Desayuna, come y cena perfecto. De repente se le olvidan las cosas y está enojada conmigo, y no me habla y no me contesta, pero bueno. Me manda decir con su enfermera ‘no quiero hablar con ella. Ya hablé con ella en la mañana’”.

Thalía, por su parte, en sus redes también ha expresado su opinión acerca de la salud delicada que enfrenta su abuela y pide una cadena de oración para ella. "Lejos de una celebración, nos encontramos en una situación de angustia y gran sorpresa ya que hemos encontrado a nuestra abuela en condiciones totalmente inaceptables", escribe la cantante.

Ahora no podemos dar tantos detalles de lo acontecido a su salud; pero en estos momentos sí quisiéramos pedirles una oración por ella. Oraciones y luz, para que recupere pronto la salud que se ha visto comprometida", añade la esposa del empresario Tommy Mottola.

Y fue el año pasado cuando sí se pudo festejar todavía a doña Eva con motivo de su cumpleaños 103. Thalía no estuvo físicamente, pero le expresó cuánto la ama a través de una videollamada, se informó en distintos programas de espectáculos y portales de noticias.