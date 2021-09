La abuelita de Thalía y de Laura Zapata se fractura las piernas

México. Doña Eva Mange, la abuela de las actrices Thalía y Laura Zapata, se fracturó las piernas, y es Zapata quien comparte en el programa Ventaneando cómo se encuentra la señora de salud.

“Tiene fracturada las dos piernas, las dos tibias, los dos peronés, un piecito, fisura en una rodilla y bueno tengo que trabajar, estando haciendo mis programas de MasterChef", señala Zapata.

La primera actriz menciona que los doctores le llamaron para mostrarle cómo se encontraba su abuelita, con el pie morado e hinchado, y les reprochó acerca del cuidado que le dan don de se encuentra.

“Hago un llamado a los enfermeros, ¿cómo es posible que hacen esta carrera sin tener realmente corazón, conciencia, ética?. ¡Solo van por la lana!, espero que estas enfermeras que tengo ahora realmente me funcionen”.

Además, Zapata agradece públicamente que su hermana Thalía la apoye económicamente con los gastos para su abuela, aunque "no con todo, pero sí en gran parte", señala.

Laura Zapata con su abuela Eva Mange, de 103 años de edad. Foto de Instagram

"No hay dinero que pague el tiempo, el desgaste, el desvelo, el estar a la mano siempre. Pero la única que participa es Thalía de manera económica, no con todo, porque luego dicen que mantiene, no con todo, pero ha sido generosa con nuestra abuela”.

Doña Eva tiene 103 años de edad y Laura es la única nieta quien físicamente está al pendiente de ella, y como lo explica a Ventaneando y ha compartido en otras entrevistas, Thalía es la única que la ayuda económicamente, porque son muchos los gastos que tiene.

Laura Zapata ha hecho una brillante carrera artística en México y ha destacado principalmente por sus papeles de villana en varias telenovelas como María Mercedes y La Gata, además también canta, por lo que tiene una carrera muy completa en el mundo del espectáculo.