La acalorada discusión de Natalia Téllez con Mariana Seoane por quién debe pagar la cena en una cita

Quienes hace tiempo tuvieron una acalorada discusión por saber quien debe pagar la cena en una especie de cita fueron Natalia Téllez de 36 años de edad y Mariana Seoane de 46, pues ambas mujeres dieron su punto de vista sobre quien va a pagar cuando un hombre invita a una chica.

Y es que Natalia Téllez dijo que si a su hija la invitaran a cenar aseguró que se sentiría muy orgullosa si ella paga, mientras que Mariana Seoane lejos de hacerlo se sentiría muy halaga, pues hasta lo consideró como una especie de cumplido acompañado de una belleza, por lo que las dos famosas defendieron su postura.

"Si alguien te invita una cena no significa que tú no te la puedas pagar, pero en el caso de muchas mujeres sí y es por eso que las mujeres tienen que a aprender a hacer independientes y no esperar que les paguen la cena", dijo Natalia Téllez, quien para algunos usuarios estuvo a la defensiva total.

Es que estamos hablando de cosas distintas, estoy hablando de un cortejo, un hombre con una mujer, si un chico invita a tu niña y que te diga tu niña 'no lo deje pagar porque yo quise pagar mi parte is fine, pero si un día te dice también quiso invitarme y me sentí halagada", dijo Mariana Seoane quien sintió que Natalia Téllez se salió del tema,

Para quienes no lo saben en Netas Divinas siempre se han manejado este tipo de temas que para muchos son algo polémicos, pero lo que sí es un hecho es que sus conductoras siempre dan de que hablar, ya que en ocasiones algunos de sus comentarios se vuelven virales en esta ocasión las protagonistas fueron Natalia Téllez y Mariana Seoane.

Cabe mencionar que la conductora quien hace poco se convirtió en madre siempre ha sido una mujer que lucha por sus sueños y es por eso que muchos la consideran una empoderada, aunque en ocasiones se ha llevado algunos ataques, siempre le ha sido fiel a sus ideales, por lo que está muy feliz por la persona que es hoy en día.