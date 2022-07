La "acalorada" discusión entre Lolita Cortés y Alexander Acha, durante el concierto de La Academia

Un momento de gran tensión se vivió en el reciente concierto de la nueva generación de La Academia, protagonizado por Lolita Cortés y Alexander Acha. Todo ocurrió luego de la presentación de los alumnos Cesia y Eduardo, quienes interpretaron "Acá entre nos", uno de las canciones más emblemáticas del fallecido Vicente Fernández, "El Charro de Huentitán".

La cantante y actriz de teatro musical Lolita Cortés, conocida como "la juez de hierro", calificó la presentación de Cesia y Eduardo como "una estúpida idea", lo que no fue del agrado de Alexander Acha, director de la decimotercera generación de La Academia.

"Lolita, no entiendo cómo funciona la crítica contigo, o sea, cuando lo hacen bien, si sabemos lo que hacemos y somos gente que tiene un valor aquí, y cuando lo hace mal, no merecemos ni siquiera que nos menciones y está bien que nos pelusees así".

Asimismo, Alexander Acha pidió a Lolita Cortés que evite las groserías al momento de dar su crítica. "Te voy a decir la verdad, yo te quisiera pedir con mucha educación que te ahorres esas palabras de 'estúpida idea' porque no nos gusta, no está bien y tú lo sabes".

Como era de esperarse, Lolita no se quedó callada ante el reclamo del director, manifestando que a ella tampoco le gusta lo que pasa en el escenario de La Academia. "Usted es el director, se lo dije desde un principio, si algo está mal me voy contra usted".

El hijo del cantante mexicano Emmanuel continúo, "me permites, Lolita, estoy hablando, no he hablado en todo el programa y necesito que escuches esto. No quiero que te burles de este equipo docente, no está bien y tú lo sabes, a ti tampoco te gustaría".

Visiblemente molesta, Lolita Cortés se levantó de su asiento, para decirle al director de La Academia que no cometiera errores, entre estos, poner a Eduardo a cantar temas del Regional Mexicano. "Esto no es culpa de ellos, es culpa de ustedes y usted no puede cargar con eso, eso es lo que más le duele".

Déjese de niñerías, póngase los pantalones y sea un director de una Academia, así tiene que ser, de la cara por ellos, usted se está justificando y no cargando con la culpa, ellos (Cesia y Eduardo) lo echaron a perder porque no tuvieron la dirección correcta.

Alexander Acha, también molesto, le reclamó a Lolita, "no hace falta que me grites, ¿puedes hablar o vas a gritar? ¿Así eres tú? ¿Lo que no entiendes es estúpido? Porque hoy fue su mejor presentación para ti".

Al finalizar esta discusión, Alexander Acha lamentó que en el panel de críticos, hubiera una persona grosera, "tú te burlas, tú ofendes y eso no está bien". Por su parte, Lolita Cortés lamentó que por otra semana consecutiva, los alumnos de La Academia tuvieran a ese director y profesores, "espero que les vaya bien".