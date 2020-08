La actriz Adriana Lavat compartió una foto con la cual dejó sorprendidos a todos sus seguidores

Con dos hijos y a sus 46 años de edad, Adriana Lavat presumió su buena genética ante sus más de 100 mil seguidores en Instagram.

La actriz, quien desde hace tiempo decidió lucir sus canas, sacó del baúl de los recuerdos un traje de baño de dos piezas que compró hace ¡20 años!, y lo mejor es que éste le quedó a la perfección. Y aunque no tuvo que salir de su hogar para lucirlo, encontró el sitio perfecto para modelarlo.

Hace 400 años que no me ponía un bikini. Ese que traigo puesto lo encontré en una caja de mis múltiples mudanzas. Lo compré cuando tenía 26 para un viaje a la playa, y por cierto, no me lo puse", contó Adriana en su cuenta de Instagram.

La actriz, quien el año pasado compartió que padece fibromialgia, un padecimiento que se caracteriza por la presencia de fatiga crónica y dolores musculares, y además tiene artritis reumatoide, mantiene una figura delgada.

"Nunca fui de bikinis, me daba pena, no me gustaba. Estoy a punto de cumplir 46 años, me lo probé para ver si me quedaba, aunque con pena y un poco de inseguridad, la que todavía me acompaña, pero con el agradecimiento de tener esa genética, de que estoy entera, no me falta nada", escribió.

El amor propio, la fuerza y la fe que tiene la actriz la han llevado a enfrentar su padecimiento.

"Y con el amor propio que a mis 26 todavía no me daba, me subí a la azotea, me tomé la foto y se las comparto porque me dio la gana. Ja #palrecuerdo", compartió Adriana.

La actriz, quien es madre de Rafaela y Santiago Márquez, escribió un monólogo para hablar de la fibromialgia que padece.

Semanas atrás reaccionó ante los comentarios de quienes critican su apariencia.

"Y... esos comentarios que de repente me hacen de que ya estoy vieja, de que me veo mayor, de que ya no me veo como antes etc ... OBVIO obvio obvio que lo estoy, y me verán cada vez más mayor, si Dios me da la oportunidad. Estoy a un par de meses de cumplir 46 años.

Todos los seres humanos envejecemos y sí, es medio raro, pero es ley de vida. Pd: lo que tengo muy muy joven, es el espíritu y el corazón", escribió. Con información de Lorena Corpus/Reforma.

