La actriz Altaír Jarabo lució como toda una princesa con su vestido de novia, sencillo y elegante

Ante las leyes de Dios y el hombre, el empresario francés Frédéric García y la actriz mexicana Altaír Jarabo, ya son marido y mujer. La feliz pareja llevó a cabo su boda religiosa la tarde de este lunes en el castillo renacentista Château de Vallery, Francia. A la ceremonia y posterior recepción acudieron solamente los familiares y amigos más cercanos.

La revista del corazón ¡HOLA! México dio a conocer las primeras imágenes de la boda religiosa de Altaír Jarabo y Frédéric García. Para este día tan especial, la actriz de telenovelas lució como toda una princesa con su sencillo y elegante vestido de novia.

Su ajuar nupcial tenía detalles de lentejuelas, dándole un brillo muy especial; el diseño era sin mangas y con escote en "V"; el vestido delineó la espectacular anatomía de Altaír Jarabo, luciendo en verdad como toda una princesa de cuento de hadas.

Por su parte el afortunado caballero que conquistó el corazón de la mexicana, Frédéric García (ex cónsul de Francia en México), usó un elegante y tradicional traje en azul marino con moño negro.

Altaír Jarabo y Fréderic García contrajeron matrimonio a los pocos meses de haberse comprometido. Foto: Instagram @hola_mx

Cabe mencionar que las mejores amigas de Altaír Jarabo, viajron de México hasta Francia para acompañarla en este momento tan mágico; entre ellas se encuentran las actrices Fabiola Guajardo, Claudia Godínez, Ursula Montserrat y Desiree Nelles.

Cabe mencionar que el pasado fin de semana Frédéric García y Altaír Jarabo celebraron su boda civil en el Maire du 3e arrondissement (Ayuntamiento en París, Francia). Para ese día la actriz de 35 años de edad y originaria de la Ciudad de México, usó un jumpsuit con transparencias y aplicaciones de flores en la blusa y pantalón liso del mismo tono.

Altaír Jarabo y Fréderic García después de su boda civil. Foto: Instagram @altairjarabo

Frédéric García y Altaír Jarabo se comprometieron en abril pasado; a actriz contó a la revista ¡HOLA! México, que su hoy esposo había rentado un departamento en París; habían preparado una cena "y decidimos ponernos guapos". La actriz pensaba que sería una cena normal, pero no.

"Brindamos por haber cocinado, yo estaba distraída con la vista fenomenal y de repente volteé, él estaba hincado con un anillo, me dijo palabras hermosas y hasta se me aguaron los ojos, fue un sueño, me sentía como en una película".

