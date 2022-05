La actriz Ana Martín responde si está arrepentida por no haber tenido hijos

México. Ana Martin comparte en Tik Tok si está arrepentida de no haber tenido hijos y en parte porque periodistas y muchos fans continuamente la cuestionan al respecto.

Ana Martin, quien tiene 76 años de edad y una vida en los escenarios, siempre tuvo trabajo puesto que desde que era muy joven comenzó a figurar en el mundo del espectáculo de México en fotonovelas, teatro, televisión y cine.

La famosa actriz reconoce que dessde que era muy joven tuvo sus amores, romances y relaciones, sin embargo jamás pasó por su mente la idea de ser madre por una sencilla razón que explica:

"En caso de haber concebido un hijo lo hubiese tenido con mi mejor amigo, no con una pareja, porque si te peleas con tu pareja luego el niño anda como pelota."

Ana Martin, protagonista de inolvidables telenoveleas mexicanas como Muchacha de barrio, Gabriel y Gabriela y El pecado de Oyuki, vive feliz con la vida que tiene y en la que no figuran ni un hijo, ni una pareja.

"Un hijo es un proyecto de vida, es para toda la vida y decidí no ser madre hace muchos años. No me arrepiento porque hice mi vida de otra manera", señala la primera actriz.

Ana Beatriz Martínez Solórzano es el nombre real de Ana Martin, originaria de Ciudad de México, (14 de mayo de 1946) y es una actriz mexicana-nicaragüense, según información en su biografía.

Ana Martin es hija del fallecido comediante mexicano Jesús Martínez, "Palillo" y su madre la nicaragüense Dinah Solorzano, quienes nunca estuvieron casados, y sería gracias a él que ella conoció desde su adolescencia a muchos famosos, entre ellos Agustín Lara, Toña la Negra y Pedro Infante.

Ana Martin ha entregado su vida a los escenarios y en la pantalla grande ha participado en cintas como La rebelión de los hijos, Trampa mortal, Tacos al carbón, Lágrimas de mi barrio y El lugar sin límites, por citar alguas.

También te recomendamos leer:

En televisión Ana Martin se mantiene vigente puesto que continuamente participa en telenovelas y entre las últimas en las que ha aparecido destacan La desalmada, La mexicana y el güero, Los pecados de Bárbara y Sin tu mirada. Actualmente se transmite por canal 2 de Televisa Corazón guerrero donde también participa.