La actriz Cecilia Romo es hospitalizada a causa del coronavirus

La actriz mexicana Cecilia Romo fue hospitalizada en la Ciudad de México por coronavirus (Covid-19), esto luego de dar positivo a la prueba del nuevo virus.

Fue Claudia González Romo Edelman, su hija, quien por medio de las redes sociales dio la desafortunada noticia y pidió que oraran por ella, además, lamentó no poder estar a su lado en estos momentos, ya que ella reside en Nueva York.

Por favor les pido oración para mi mamá que está hospitalizada por Covid-19. Tiene pulmones delicados y arritmia. Nunca he pedido nada a este grupo, pero ahora se me deshace el corazón de estar en NYC y no poder viajar ni poder estar cerca", compartió la hija de la actriz.