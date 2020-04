La actriz Cecilia Romo pierde poco a poco la lucha contra el Coronavirus

Claudia González, hija de la actriz Cecilia Romo, habló en una entrevista con el programa Ventaneando de Televisión Azteca, sobre el estado de salud de su mamá quien se encuentra en terapia intensiva luego de tener una severas complicaciones de salud, a consecuencia del Coronavirus.

"Por este virus, así como es tan caprichoso, tan agresivo causó una caída precipitada que la llevó no nada más a terapia intensiva y a estar intubada, sino ahora está dormida, está sedada, está casi paralizada para lograr que el cuerpo utilice la menor energía posible y pueda recuperar sus pulmones", comentó Claudia González, quien es asesora especial de la Organización de las Naciones Unidas y de la We Are All Human Foundation.

Claudia González radica en la ciudad de Nueva York, pero ante la contingencia sanitaria por la pandemia de Coronavirus, no ha podido viajar a la Ciudad de México y estar en el hospital donde su mamá se encuentra luchando por su vida.

En sus redes sociales la hija de Cecilia Romo, recordada por su papel de la Madre Superiora en la telenovela "Cadenas de amargura", comentó sobre su progenitora.

Está a partir de este momento en terapia intensiva y entubada perdiendo la batalla contra el COVID-19.

"Después de 16 días en el hospital estando estable, hoy dio una caída muy fuerte, este virus es horriblemente agresivo y me rompe el corazón en pedazos no poder ayudar a mamá a luchar junto a ella. Les suplico de rodillas que se unan en cadena de oración para darle fuerzas a mamá a luchar un poco más hasta fortalecer sus pulmones. Mi mamá es fuerte y una mujer luchona hasta el final, por favor ofrezcan una oración, una meditación y fe para que mamá pueda sobrevivir. Te amo con toda el alma mamá, tu puedes, tienes una porra entera atrás de tí".

