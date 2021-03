La actriz Cynthia Klitbo revela abuso sexual: "he sido una mujer violada varias veces"

Cynthia Klitbo se suma a la lista de celebridades de la televisión mexicana quienes han revelado haber sido víctimas de acoso y/o abuso sexual. La actriz de televisión y teatro contó en una entrevista para la revista TVNotas que cuando era menor de una edad fue víctima de abuso sexual de parte de novio que tenía.

La actriz de telenovelas como "Teresa", "Hijas de la luna" y muchas más, relató que a la edad de 14 años tenía un novio de nombre Beto Reyes. Cierto día la invitó a una fiesta donde hubo jóvenes más grandes que ella. Ya en dicha reunión, de un momento a otro Cynthia Klitbo perdió el conocimiento y al despertar, se dio cuenta que fue víctima de abuso sexual.

En la entrevista para la revista de espectáculos antes mencionada, contó que al despertar estaba desnuda, toda vomitada, se estaba broncorespirando y rodeada de estas personas. "Un chavo de ahí a una amiga y a mí nos sacó con un abrigo, nos fuimos en un coche llorando los tres"?

¿Por qué Cynthia Klitbo no denunció en su momento el abuso sexual que sufrió? La hoy novia del youtuber mexicano "Rey grupero", aseguró haber tenido en aquel entonces miedo a ser revictimizada y sufrir malos tratos por parte de las autoridades correspondientes.

Cynthia Klitbo originaria de Fresnillo, Zacatecas, sorprendió al confesar que esa no fue la única vez que sufrió de ese tipo de abusos.

A mí me pasó más de una vez, yo he sido una mujer violada varias veces.

Años después cuando Cynthia Klitbo comenzó a tener reconocimiento como actriz, su ex novio Beto Reyes la buscó para pedirle perdón; la también actriz de cine y teatro de 54 años de edad, no aceptó las disculpas de la persona que abusó sexualmente de ella. Mencionó que cuando uno ya crece, "te cae el veinte" de muchas cosas. "Te das cuenta que realmente no se vale, fue un desgraciado".