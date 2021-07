La actriz Daniela Berriel abandona proceso legal, tras denunciar violación y explica por qué

México. La actriz Daniela Berriel decidió abandonar el proceso legal que llevaba contra Eduardo Ojeda y también respecto al actor Gonzalo Peña, por violación, y a través de un video en Insagram da sus motivos.

Daniela cita, entre otras cosas, que no se siente segura ante un gobierno al que describe como corrupto e impune, además no cuenta ya con el apoyo del despacho de abogados Olea, Olea, por lo que se siente desprotegida.

A una semana de presentar el amparo ellos me comentaron que ya no podían trabajar, pro bono, eso quiere decir que yo no estaba pagando honorarios, entonces tenía que empezar a apagar honorarios y la verdad es que no tengo los recursos."