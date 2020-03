La actriz Danna García tiene coronavirus

Danna García, actriz originaria de Colombia y quien ha actuado en telenovelas como Pasión de Gavilanes, Que bonito amor y Bella Calamidades, entre muchas más, tiene coronavirus.

A través de su cuenta de Instagram, Danna García comparte a sus seguidores que contrajo el coronavirus y ya está en manos de los médicos para tratarse.

Hola a todos , estoy en cuarentena por que tengo todos los síntomas del coronavirus. Estoy bien , aislada. Evito contacto con personas.. Me deja en Shock que veo a gente en bares y discotecas ��. Esto es grave !! Evitar el contacto ��, por q somos tan tercos ???

García no da más información sobre su estado de salud, ni en qué lugar se encuentra actualmente.

Los síntomas no son de vida o muerte, no nos falta la respiración ni nos estamos asfixiando. Nos dicen que nos quedemos en casa porque no hay suficiente reactivo para hacer pruebas”, agrega.