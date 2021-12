La actriz Eiza González luce cuerpazo de envidia al usar diminuto traje de baño en plena Navidad

Con respecto a su carrera actoral, este año se estrenó en las salas de cine "Godzilla vs. Kong", película en la cual compartió créditos con Alexander Skarsgård, Millie Bobby Brown, Rebecca Hall, Brian Tyree Henry, Shun Oguri, Julian Dennison, Kyle Chandler, Kaylee Hottle y Demián Bichir.

Asimismo el portal Page Six publicó que Eiza González gasta 8 mil 300 dólares (alrededor de 172 mil 488 pesos) al mes en renta. El apartamento cuenta con dos recámaras y dos baños, además de ofrecer una magnífica vista a la ciudad.

De acuerdo con el diario estadounidense The New York Post, se mudó un edificio de lujo en "La Gran Manzana". Al parecer alquila desde septiembre pasado un condominio exclusivo en el moderno edificio "Sky", ubicado en el vecindario de Hell's Kitchen.

Muchas celebridades prefieren el sol, la playa y la arena durante la época navideña, por lo que no dudan en viajar a un paraíso tropical, tal y como lo hizo la actriz mexicana Eiza González de 31 años de edad, quien celebró la Navidad con unas vacaciones en Las Bahamas , unas islas ubicadas al norte del Caribe.

Francisco Inzunza

