La actriz Gina Carano explica la manera en que peleará contra Disney tras su despido

Estados Unidos.- La actriz Gina Carano, recientemente despedida del elenco de "The Mandalorian", no sigue la ruta de las disculpas que prefieren muchas celebridades que chocan con la cultura de la cancelación.

En cambio, está apuntando a los ejecutivos de Disney + y Lucasfilm que la echaron hace dos semanas, llamándolos "matones", informó Deadline.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

"He pasado por mucho, y he visto mucho ahora, claramente, del acoso que ha estado ocurriendo, y lo vi antes", según los informes, Carano le dice al comentarista conservador Ben Shapiro de "The Daily Wire" en su primera entrevista desde que fue destituido, que se transmitirá en su programa el domingo. "No soy la única que ha sido intimidada por esta empresa, y lo sé muy profundamente".

Ella agregó: “Podría compartir una historia que cambiaría las cosas en los medios, pero no puedo porque vendería a un amigo. … Todo el mundo tiene miedo de perder su trabajo ”.

Gina Carano es tildada como una conservadora a raíz de todas sus publicaciones. AFP

Leer más: ¿Despedida? Emilia Clarke reemplazaría a Amber Heard en 'Aquaman 2'

Carano, de 38 años, quien interpretó a la cazarrecompensas Cara Dune en las dos primeras temporadas de "The Mandalorian", fue despedida del programa por sus controvertidas publicaciones en las redes sociales.

El gigante de "Star Wars" no ocultó por qué fue cancelada, rompiendo "sus publicaciones en las redes sociales que denigran a las personas en función de sus identidades culturales y religiosas", que calificó de "aborrecibles e inaceptables".

La ex luchadora de MMA le dijo a Shapiro, con quien recientemente hizo un trato cinematográfico, que sabía que los ejecutivos la estaban observando mucho antes de su despido.

Una de las publicaciones de la actriz sobre los judíos que entró en polémica. Instagram

Leer más: Rafael Amaya reaparece en redes tras superar problemas de adicción y es increíble cómo luce

Carano dijo que un miembro del personal de Disney le envió por error un correo electrónico de la compañía sobre ella después de la reacción de las redes sociales a sus publicaciones.

12 Series que Netflix canceló el 2020

"Lo he visto pasarle a tanta gente, y pensé para mí mismo (...) 'vienes a por mí, sé que lo harás'. Lo están haciendo muy obvio a través de sus empleados que venían por mí, y entonces pensé, 'Voy a caer haciendo swing y voy a ser fiel a mí misma' ".

La actriz ha dicho que planea unirse con varios actores que también fueron cancelados para pelear contra las malas prácticas de Disney.