La actriz Katherine Helmond muere a los 89 años de edad

Los Ángeles (EE.UU.), 1 mar (EFE).- La actriz estadounidense Katherine Helmond, conocida por participar en series televisivas como "Who's the Boss?" y "Soap", murió a los 89 años de edad, informan este viernes medios estadounidenses. Padecía de Alzheimer. Falleció en su casa de Los Ángeles (EE.UU.) el pasado sábado 23 de febrero.

La noticia de la muerte de Katherine Helmond se da a conocer este día viernes. Sus papeles como Jessica Tate en "Soap" (1977-1981) y Mona Robinson en "Who's the Boss?" (1984-1992) fueron los roles más destacados de una longeva trayectoria que brilló especialmente en la televisión.

Helmond, quien nació en Galveston, Texas, en 1929, ganó dos Globos de Oro: uno por "Soap" en 1981 y otro en 1989 por "Who's the Boss?".

La actriz acumuló siete nominaciones a los Emmy, los galardones más importantes de la pequeña pantalla, aunque no logró llevarse la estatuilla de la Academia de la Televisión en ninguna ocasión.

Helmond también participó en otras series televisivas como "Coach o "Everybody Loves Raymond", mientras que en el cine fue una colaboradora habitual del cineasta estadounidense Terry Gilliam, a cuyas órdenes trabajó en las películas "Time Bandits" (1981), "Brazil" (1985) y "Fear and Loathing in Las Vegas" (1998).

También se dejó ver en la gran pantalla con la comedia de Garry Marshall "Overboard" (1987), que protagonizaron Goldie Hawn y Kurt Russell, y con "Family Plot" (1976), la última película del genio del cine Alfred Hitchcock.

Alyssa Milano, muy conocida en todo el mundo por la serie "Charmed", compartió hoy en su perfil oficial de Twitter su tristeza por la muerte de Helmond, con quien trabajó, cuando apenas era una niña, en la serie "Who's the Boss?".

"Katherine Helmond ha fallecido. Mi hermosa, amable, divertida, elegante y compasiva roca. Fuiste una parte fundamental de mi vida. ¡Me enseñaste a mantener la cabeza en alto! ¡Me enseñaste a hacer cualquier cosa por una risa! ¡Qué ejemplo fuiste! Descansa en paz, Katherine", escribió hoy Milano.