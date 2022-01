La actriz Kika Édgar al pendiente de Humberto Zurita, luego de la muerte de su mamá Guadalupe Moreno

Por otra parte, en sus redes sociales el viudo de la actriz Christian Bach , publicó un emotivo mensaje en memoria de su mamá: "vuela alto madre y sigue iluminando mi vida. Siempre fuiste mi luz y la esperanza perdida que a tu lado siempre encontró el camino para seguir adelante colmado de tu amor. Me enseñaste a amar y a entender, que en este camino la vida sin amor no tiene sentido".

"Esas son cosas muy personales que prefiero mantener (en privado), son cosas personales que me cuenta a mí y que no las puedo estar ventilando, ¿me entienden?, eso es parte de la amistad, está bien, gracias a Dios".

"Claro, por supuesto, sí, he estado ahí con toda familia", expresó Kika Edgar de 37 años de edad y originaria de Tampico, estado de Tamaulipas, México, sin querer entrar en detalles con respecto a la conversación que tuvieron.

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

Egresado de la Universidad de Occidente en 2010 de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, un apasionado del periodismo humano. Luego de participar en el Taller de Talentos "La Oveja Negra" impartido por la Máquina de Ideas, fui reclutado por empresas El Debate y meses después de haberme graduado, comencé a laborar como reportero de información general y policiaca. Soy orgullosamente fundador de Periódico La i (donde fungí como editor y reportero) en la ciudad de Guamúchil, Sinaloa, el diario popular de El Debate. Dos años después pasé a ser editor del diario La Sirena, otros de los diarios populares de la empresa. Posteriormente emigré del papel a lo digital, al pasar a nuestro portal web www.debate.com.mx, siendo testigo de la evolución y crecimiento que ha tenido. Actualmente soy reportero web y periodista de espectáculos, realizando entrevistas a cantantes, agrupaciones y actores locales, nacionales e internacionales, asimismo me he especializado en K-Pop y K-Dramas. En estos años laborando en la empresa, he adquirido conocimientos sobre posicionamiento SEO en Google y Analitycs, así como desarrollo de contenido para redes sociales.