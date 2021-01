La actriz Liz Gallardo inicia un año con trabajo y nuevos proyectos

A tan solo unos días de su estreno en Netflix, la serie Madre solo hay dos, se ha convertido en la historia más vista de la plataforma de streaming. Carolina Rivera es la creadora de esta entretenida serie mexicana que narra la vida de dos madres que viven la maternidad desde distintos puntos de vista.El éxito que ha tenido esta serie en gran parte se debe también a cada uno de sus personajes. Tere es uno de ellos y en esta serie es interpretado por la actriz Liz Gallardo, quien en entrevista por vía telefónica comparte más detalles de su participación, así como de otros proyectos que está cocinando para este año.

Agradecida por la aceptación de su personaje

Para Liz Gallardo, el éxito de la serie la tiene bastante contenta y además dijo estar agradecida por la aceptación de su personaje. “Creo que todos los que de alguna u otra manera participamos en la serie estamos muy contentos con el resultado. Sabíamos que les iba a gustar, pero no nos imaginamos que fuera un éxito rotundo y siempre se agradece.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Eso es también parte de nuestro premio, al esfuerzo y trabajo que hicimos todos como equipo. En lo particular me siento muy contenta con la respuesta que ha tenido mi personaje, porque es un personaje que me apasionó crearlo, ya que me inspiré en mi hermana que fue mamá muy joven y en una tía que fue mamá a los 15 años.

En verdad que para mí fue divertido crear este personaje con referencias reales, porque a veces tienes que crear con base en la ficción”, compartió la actriz.

Liz Gallardo prepara nuevos proyectos.

Tere le deja muchos aprendizajes

El tema de la maternidad le parece bastante interesante y más aún porque en la serie se mostró desde una perspectiva diferente, en la que la mujer hoy en día tiene esa capacidad de empoderamiento.

“Definitivamente disfruté muchísimo mi personaje y lo sigo disfrutando, porque son historias que se van repitiendo con las generaciones. Aunque claro, no es una regla y mucho menos una ley que esto así tiene que suceder, pero sí se ven muchos casos en los cuales se va repitiendo la historia familiar. Y creo que es muy interesante hacer un análisis sicológico de por qué pasaron estas cosas o por qué siguen pasando.”

Añadió que hoy en día no solo hay un gran índice de embarazos de adolescentes en este país y en el continente, sino también de mujeres que sacan adelante a sus hijos, como es el caso de Tere. En esta historia Tere es una mujer que no terminó de madurar, y que tiene muchas limitaciones y al ser mamá joven, se apoyó en su mamá y todos estos aspectos impidieron que ella educara bien a su hija.

Trabajo reconfortante

El trabajar con Ludwika Paleta y Martín Altomaro resultó bastante interesante para la actriz y por otro lado muy reconfortante al compartir escenas con Paulina Goto.

“Creo que todos hicimos muy buen equipo. A Martín, por ejemplo, ya lo conocía de años, pero de Paulina Goto no conocía mucho de ella y fue algo padrísimo porque es una chava muy entregada y de una generación distinta a la mía.

Me sorprendió porque las nuevas generaciones de actores son muy maduros para abordar su trabajo y de verdad que es reconfortante trabajar con gente así.”

Prepara proyectos

Seguramente, Madre solo hay dos tendrá una segunda temporada porque quedaron en el aire muchos temas sin resolver, sin embargo, Gallardo no adelantó detalles.

“La verdad, no nos han dicho nada respecto a la segunda temporada, pero creo que sí se está cocinando algo. De lo que sí te puedo platicar es de un nuevo proyecto en el que estoy trabajando.

Se trata de una serie para un canal de paga, lo cual me tiene bastante contenta. Además, estoy feliz de iniciar el año trabajando y así seguiré hasta el mes de junio. También tengo otros proyectos personales que me entusiasman mucho, además de desempeñar mi rol de mamá, porque estoy al cuidado de mis hijos, apoyándolos con las tareas en línea.”

Serie imperdible

Al finalizar la entrevista Liz Gallardo aprovechó para invitar a la gente a que no se pierdan Madre solo hay dos, pues aseguró que es un tema muy contemporáneo, que habla de la maternidad desde un punto de vista muy diferente al que está acostumbrado la sociedad, además porque aborda muchas temáticas familiares.

Asimismo, dijo que es que una serie muy ligera que la van a disfrutar bastante. Y aquellas personas que ya tuvieron la oportunidad de verla, les agradece el apoyo y el buen recibimiento que le dieron, pues asegura que para los que hicieron la serie el mejor regalo es saber que la gente la disfruta, ya que al final de cuentas para eso trabajan.