La actriz Lucila Mariscal confiesa ser víctima de abuso sexual, por venganza de un ex novio

En una entrevista para el programa "Ventaneando" que se transmite por TV Azteca, Lucila Mariscal dio a conocer que cuando tenía 16 años de edad, sufrió de abuso sexual de parte de quien era su novio en ese momento. La actriz mexicana reconocida por su personaje "Lencha", un ícono de la comedia en nuestro país, contó que dicho novio pertenecía a la comunidad judía y su padre no aprobaba la relación amorosa que tenía con ella.

De acuerdo con el relato de la actriz originaria de la Ciudad de México, quien hoy en día tiene 78 años de edad, decidió terminar con su novio pues el padre de este lo amenazó con desheredarlo y que además, toda la comunidad judía le daría la espalda si continuaba con su relación amorosa.

"Le dije: 'sabes qué, terminamos, yo te quiero mucho, tú me quieres mucho, pero vamos a tener que terminar nuestra relación'". Supuestamente al dar por terminado su noviazgo, este joven llevó a cabo una venganza. A los días de decirle que lo mejor era que se separaran, él la invitó a tomar una copa, asegurando que le puso algo a la bebida.

Entonces de pronto yo digo, 'me siento muy mal, siento que me estoy hundiendo, me siento fatal' y ahí, fue donde ya él me llevó a un motel y ahí me violó.

Lucila Mariscal manifestó que su entonces novio pensó que abusar sexualmente de ella, sería la única manera en que sería suya, "pensó: 'no tengo otra forma de hacerla mía y cuando ya sea mía, va a seguir siendo mía aunque yo me case con una judía'".

La actriz no se quedó de brazos cruzados y posteriormente llevó a cabo su propia venganza. Contó que la llevó de nuevo a un motel, pues quería hablar con ella ya que no quería saber nada de él. Estando en el lugar "le rompí la nariz, yo lo hice pagar, tomé una pequeña vengancita, le tenía miedo a los hombres, me turbaban mucho". Sobre el papá de su ex novio en su etapa de juventud, mencionó que le hizo mucho daño con sus palabras, "me dijo que su hijo era un desgraciado infeliz judío, que porque había faltado a las reglas que ellos tienen y que si se casaba conmigo porque estaba muy terco, lo iban a desheredar y que toda la colonia judía le iba a dar la espalda".

Esta confesión de la actriz Lucila Mariscal, se suma a la de otras famosas quienes dieron a conocer en días pasados, haber sido víctimas de acoso y/o abuso sexual. Recientemente la cantante Lupita Castro, aseguró que hace 40 años el cantante Vicente Fernández abusó sexualmente de ella, de la misma manera como el joven antes mencionado, violó presuntamente a Lucila Mariscal.

Según el testimonio que compartió en el programa "Chisme no like", en aquel entonces Lupita Castro trabaja junto a "El Charro de Huentitán" en sus presentaciones. Al terminó de un show en la ciudad de San Luis Potosí, fueron a cenar y Vicente Fernández le insistió para que tomará una bebida. Al lograr que se la tomará, Lupita comenzó a sentirse un tanto mareada.

"Después me dijo: 'vamos al sillón' y ahí empezó muy fuerte y yo pues no, habíamos platicado que eso (tener relaciones sexuales) no iba a pasar porque quería casarme de blanco y todo. Entonces de ahí empezó el forcejeo, como yo estaba muy mareada, él se puso muy pesado, la verdad a mí me dio mucho temor. Yo le dije: 'no, no' y lo hizo, ¿Cómo se llama eso?", señaló Lupita Castro.

Hasta el momento Don Vicente Fernández o alguien de su familia, han comentado algo al respecto.