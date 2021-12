La actriz Maribel Guardia se convierte en la diosa de la Navidad, modelando un diminuto vestido

Con esta bella imagen la abuela más sexy del ambiente artístico en México manifestó: "mi familia y yo les deseamos una feliz Navidad rodeados de salud, amor y abundancia de bendiciones para ustedes y todos los que aman. Que sean tiempos de reflexión para valorar todas las bendiciones que tenemos en nuestras vidas, gracias por el amor que me dan".

Uno de sus fans le escribió ante la pregunta que hizo en su fotografía: "yo te pedí de regalo y no te encontré en el arbolito ❤️ te quiero reina, feliz navidad y muchas bendiciones". Otro de los piropos que ha recibido son: "bellísima princesa" y "señora bonita".

Los halagos no se hicieron esperar para la actriz, quien fuera una de las mujeres que conquistaron el corazón del fallecido cantautor mexicano Joan Sebastian. "Guapísima", "espectacular", "cada día más bella Maribel" y "hermosa mujer", son algunos de estos.

