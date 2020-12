La actriz Marjorie de Sousa seduce a su fans con fotografía en la piscina

Marjorie de Sousa suele derrochar belleza y sensualidad ya sea en alguno de sus proyectos actorales, en alguna alfombra roja o en redes sociales. La actriz de telenovelas de 40 años de edad, publicó en su feed de Instagram una fotografía con la que ha seducido a sus miles de seguidores. En dicha imagen la ex pareja sentimental del actor argentino Julián Gil, posó ante la cámara recostada al interior de una piscina.

"Siempre existen lugares donde vale la pena regresar, en casa", expresó en su post la bella venezolana quien en 2012 interpretó a la villana "Kendra Ferreti" en la telenovela "Amores verdaderos", protagonizada por Érika Buenfil y Eduardo Yáñez. La actriz nacida el 23 de abril de 1980, conquista con su mirada coqueta.

"Espectacular", expresó la cantante y actriz sinaloense Lorena Herrera ante la belleza de Marjorie de Sousa. "Cuerpazo", "que preciosa", "divina", "cuerpower", "encanto de mujer", "te deseo tantas cosas lindas, que a veces me parece que la imaginación se me queda corta, te adoro mi bonita", "que bien se ve mi actriz favorita", "wow ❤️❤️ mujer hermosa de pies a cabeza", fueron otros de los comentarios de parte de sus seguidores.

Por otra parte, hace unos días se dio a conocer que Marjorie de Sousa tiene una relación sentimental con un empresario mexicano de nombre Vicente Uribe. Alberto Gómez, publicista de la actriz, dijo a People en Español que ella no daría entrevista alguna sobre su vida privada, asimismo mencionó que la actriz y el empresario tiene ya seis meses de noviazgo. (Julián Gil juega broma a su novia Valeria Marín, al creer que le daría el anillo de compromiso).

Marjorie de Sousa tiene 6.7 millones de seguidores en Instagram.

En un reciente encuentro con los medios de comunicación en el aeropuerto de la Ciudad de México, Julián Gil reaccionó al nuevo romance de la mamá de su hijo Matías Gregorio. "Yo creo que ella también tiene el mismo derecho a ser feliz, igual que yo, a todos nos viene bien una pareja, a todos nos viene bien el amor, en ese sentido pues muy contento, las cosas no se han venido dando como uno quiere pero creo que las cosas el tiempo las va acomodando".

Recordemos que el galán de telenovelas tiene una relación amorosa con la conductora deportiva mexicana Valeria Marín. Julián Gil fue cuestionado sobre si apelará por la custodia de su hijo Matías, misma que Marjorie de Sousa logró quitarle.

"La que tiene que apelar a su conciencia es la mamá de Matías, no soy yo. Marjorie no tuvo la figura paterna en su vida, ella no tiene por qué repetir eso con su hijo, un niño necesita una figura paterna y materna, vamos a olvidarnos del presente pero si no puedo estar yo como papá, lo mejor sería que ella se enamore, se consiga una pareja y que esa persona sea la nueva figura paterna para Matías".