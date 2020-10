La actriz Marlene Favela es criticada por su atuendo; "te lucen mejor los vestidos", le dicen

México. Marlene Favela es una de las celebridades mexicanas que siempre están al último grito de la moda, pero esta vez parece que algo le falló, ya que es criticada por el atuendo con el que posa en una reciente imagen que coloca en Instagram. "Te lucen mejor los vestidos", le dice uno de sus seguidores.

Marlene Favela, actriz originaria de Santiago, Papasquiaro, Durango, siempre impone moda tras exhibirse en las redes sociales diariamente con distintos atuendos de la temporada. Ya sea en vestido, ropa deportiva, casual y hasta trajes de baño, la guapa duranguense consigue los mejores comentario y críticas.

Pero esta vez no convenció mucho a algunos seguidores y le expresan lo bella que es, pero también le hacen ver que la ropa que eligió para el día no va mucho con su forma de ser ni personalidad. Marlene Favela porta un chaleco negro de terciopelo y lo combina con un pantalón ajustado y un top que resaltan su figura, pero no convence a muchos.

En días pasados la actriz de teleseries como El señor de los cielos lució también en Instagram un outfit espectacular con el que le dio la bienvenida al otoño.

Llegó oficialmente el otoño! Y a ustedes que época del año les gusta más? ", escribió en el título de su post, y de inmediato sus seguidores le contestaron: "Hermosa", "Bella dama, una obra de arte", "Tus ojos ya reflejan felicidad" y "Eres tan exótica, bebé".

Marlene es una de las celebridades del mundo del espectáculo nacional que actualmente tiene muchos seguidores en redes sociales y siempre están al pendiente de lo que publica en ellas, además se mantiene activa también en YouTube, donde tiene su canal y en el que da tips de belleza.

En días pasados compartió a sus seguidores cómo hacer una mascarilla con colágeno, dado que siempre la cuestionan cómo hace ella para tener un cutis de porcelana, y les dijo cómo se embellece.

Una actriz querida y admirada por su trabajo

Marlene, quien tiene 44 años de edad, se dio a conocer en Hollywood al antagonizar en 2007 la película Species IV: The Awakening, pero su carrera artística la comienza en los años noventa, cuando participa en telenovelas como Por tu amor e Infierno en el paraíso.

Mujeres engañadas, Gata Salvaje, Amor sin maquillaje, Los herederos del monte, El señor de los cielos y Pasión y poder son otras de las muchas telenovelas en que Marlene ha actuado desde que comenzó su carrera artística.

En junio pasado confirmó con un video en Instagram que se había divorciado del empresario australiano George Seely, y citó, entre otras cosas, que el motivo no fue porque él le habría pedido que no regresara a la actuación. Dejó en claro que la explicación la daba por respeto y atención a sus fans.

Y a través de su cuenta de Instagram, George Seely envió un emotivo mensaje para festejar el primer año de Bella, la hija que tuvo con Marlene Favela. “Feliz cumpleaños a mi princesita Bella, que cumple un año hoy (hora de Australia). Que Dios esté contigo siempre, mucho amor. Papá”, escribió el empresario.