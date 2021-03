La actriz Merle Uribe asegura Érika Buenfil logró protagónicos en novelas a cambio de sexo

México. Érika Buenfil, actriz originaria de Monterrey, Nuevo León, México, consiguió protagonizar telenovelas años atrás debido a que habría correspondido con sexo a famoso productor en Televisa, asegura la también actriz y vedette Merle Uribe.

Es en el programa de YouTube Chisme No Like donde Merle Uribe causa polémica al revelar que presuntamente muchas actrices lograron protagonizar telenovelas a cambio de favores sexuales y Érika Buenfil es una de ellas.

Buenfil protagonizó en los años ochenta exitosas telenovelas como Angélica y Amor en silencio, y en los siguientes años otras como Marisol, las cuales tuvieron mucho éxito y la proyectaron internacionalmente.

Habría sido el productor Víctor Hugo O’Farril el responsable de estos actos y Merle Uribe menciona también que él mismo la habría vetado en la televisión desde 1986 por no haber cedido a sus peticiones de carácter sexual.

Y a Victor Hugo lo quitaron de su cargo cuando directivos en Televisa se enteraon sobre su manera de operar en la empresa, y destaca que Érika Buenfil y Lourdes Munguía fueron, jóvenes y hermosas en aquella época, sí cedieron a las peticiones del hombre.

En ese año me quitaron dos telenovelas, El engaño, con Érika Buenfil y Seducción, con Olivia Collins y Maribel Guardia.; y me las quitaron porque no quise hacer el intercambio de telenovelas por sexo”, dice tajantemente Merle Uribe a Chisme No Like.