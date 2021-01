La actriz Paulina Goto causa sensación con el topless floral que compartió en redes sociales

La joven y talentosa actriz mexicana Paulina Goto, compartió en su feed de Instagram un par de fotografías donde posa en topless, causando gran sensación entre sus miles de seguidores. En dichas imágenes usa un atuendo blanco y cubre sus pechos con una ramo de flores. "Florecer desde adentro", expresó la protagonista de la serie "Madre solo hay dos", una producción original de Netflix.

Asimismo en su post en topless, la ex novia del actor argentino Horacio Pancheri expresó: "y si hay que empezar de nuevo, pues se empieza ¿Qué tal tu inicio de año?". Los halagos y piropos de parte de sus seguidores y de varios amigos y compañeros del medio del espectáculo no se hicieron esperar. "Hermosa mi Pau, flower power", le escribió la cantante y actriz sinaloense Sheyla.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

"Es que no entiendo tu hermosura", "linda", "gracias por inspirarme cada día y hacer creer más en mí misma, ver que puedo todo ❤️", "diva", "tan hermosa", "eres perfecta", "mi inicio de este año es dar vuelta la página y de una historia amarga y empezar de nuevo, estás hermosa Pau", "cada día más hermosa", "mi inicio de año fue muy lindo rodeada de las personas que amo y con mucha salud que es lo más importante, espero que este año sea grandioso tanto para mí como para tí, capaz y este es el bueno para poder conocerte" y muchos más, son los comentarios de parte de sus seguidores.

Paulina Goto suele compartir mensajes de reflexión en sus redes sociales, tratando de aportar su granito de arena para que sus fans sean mejores personas y sepan valorarse por lo que son. En un reciente post la actriz originaria de Monterrey, Nuevo León, resaltó que todos tenemos un súper poder.

Leer más: Demi Rose muestra con mucho orgullo sus pronunciadas curvas en Ibiza, España

"Creo que a veces nos olvidamos de valorar las cosas hermosas que hacemos, la grandeza de nuestro corazón, nuestro espíritu, la belleza de nuestra sensibilidad y lo fuertes que somos ❤️ así que te quiero recordar lo increíble que eres, cuéntame, ¿cuál crees que es tu súper poder?".

Paulina Goto derrochó belleza y sensualidad con este topless. Foto: Instagram @paulinagoto

Por otra parte, uno de los más recientes proyectos actorales de Paulina Goto, es la serie de Netflix "Madre solo hay dos", la cual protagoniza junto a Ludwika Paleta, actriz nacida en Cracovia, Polonia. De acuerdo con la sinopsis que compartió "El Tío Netflix", Ana y Mariana son dos mujeres tan distintas como el agua y el aceite, pero cuando descubren que una enfermera les entregó a la bebé equivocada, deciden no sólo intercambiar a sus hijas, sino crear una familia peculiar, que terminará cambiando su manera de ver el mundo.

Además de Paulina Goto y Ludwika Paleta, quienes interpretan a Mariana y Ana respectivamente, esta serie original de Netflix (el llamado "Gigante del streaming"), tiene en su elenco a Martín Altomaro (Nico en la serie de canal Once, "Soy tu fan"), Oka Giner, Liz Gallardo (actriz de la telenovela Las Aparicio), Dalexa Meneses (ha participado en "La rosa de Guadalupe" y "Mi marido tiene más familia"), Javier Ponce y otros más.

Leer más: Niico, hijo de Ludwika Paleta, listo para consolidar su carrera musical con su primer sencillo

Tras el gran éxito que ha tenido la serie, a través de sus redes sociales tanto Paulina Goto como Ludwika Paleta, confirmaron la segunda temporada de "Madre solo hay dos". Estos son algunos de los comentarios de personas que ya vieron la serie: "la amé, vi todos sus capítulos en un solo día, lloré, reí, me emocioné, la recomiendo 100 por ciento", "amé la serie, ya necesito la segunda temporada", "buenísima", "que hermosa serie, en verdad, nunca me imaginé que podría sentirme tan identificada con esta serie. Lloré, me enojé, me reí, es increíble todo lo que te transmite".