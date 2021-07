La actriz Raquel Robles asegura que María le enseñó a creer en sí misma

A 15 días del estreno de la serie La muchacha que limpia, en la cual interpreta a María, la joven actriz oaxaqueña Raquel Robles está contenta por la aceptación que ha tenido su personaje y por todo lo que aprendió del mismo. En entrevista vía telefónica, Raquel Robles platicó sobre María y de otros proyectos que recientemente está por estrenar.

María en: ‘La muchacha que limpia’

La actriz compartió que María es una chica que trabaja en la casa de los Valladares y, que a diferencia de Rosa, ella se encarga de cuidar al más pequeño de esa familia. Detalló que su personaje tiene un toque de inocencia y a partir de ello, un día, Sonia Vallades, la señora de la casa y quien tiene una agencia de modelos, le brinda la posible oportunidad de trabajar para ella en la agencia, sin saber que detrás de esa oportunidad existe una gran mentira.

La actriz dijo estar feliz por los buenos comentarios que ha recibido del personaje y de la serie, y aseguró que disfrutó cada momento desde el casting, los ensayos, el desarrollo y hasta la filmación.

Aprendizajes

Para la actriz, el personaje de María le dejó un buen sabor de boca, además de grandes aprendizajes. “La historia de María es algo muy lindo, y lo que realmente le aprendí es que debo de creer en mí misma y atender a la intuición, siento que la intuición verdadera no nos la enseñan ni en la escuela ni en la familia. Y en la historia de la serie la situación que envolvió a María al aceptar la oportunidad que le brindó Sonia no fue la correcta y no siguió su intuición”.

Con respecto a ese mismo tema, Raquel señaló que a veces los seres humanos estamos en esos puntos de la vida donde nuestra intuición y el saber mismo nos dice cuál es el camino que debemos de seguir y hacemos lo contrario con tal de no quedar mal con la otra persona o por no levantar la voz. Agregó que cuando vio justamente eso en María, se pudo dar cuenta que también le puede pasar en su propia vida. “Realmente el personaje de María me ayudó a darme cuenta que quien elige qué sí y qué no, es una misma”.

Será youtuber en ‘El repatriado’

En cuanto a sus proyectos, Robles puntualizó que acaba de terminar una serie para Disney+ que se llama El repatriado, donde su personaje es una youtuber hondureña con sueños de convertirse en directora de cine. “El repatriado es un universo completamente diferente al de La muchacha que limpia, es un contenido más de comedia, tocando un poco temas de inmigración y de sueños. Mi personaje es una youtuber que filma todo el tiempo porque tiene el sueño de ser directora de cine”. Indicó la actriz que sin conocer la fecha exacta del estreno, dijo que posiblemente se realice en el mes de octubre.

Y mientras esto llega, Raquel Robles explicó que vienen más proyectos para lo que resta del año y además, que no deja de prepararse en la actuación, ya que siempre le gusta tener un abanico de posibilidades en sus personajes.