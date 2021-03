La actriz Regina Blandón sufrió abuso sexual cuando tenía 6 años de edad: "tenemos que alzar la voz"

Regina Blandón dio a conocer en una entrevista para el programa "De primera mano" de Imagen Televisión, haber sufrido abuso sexual durante su infancia. La actriz mexicana quien formó parte de la serie "La Familia P. Luche", contó que su abusador fue un trabajador de la casa en la cual se hospedaban cuando salía de vacaciones con su familia; asimismo la feminista mencionó que sus papás supieron lo que había pasado.

La actriz originaria de la Ciudad de México, señaló que sus papás no quisieron verla en un juzgado declarando esto y lo otro y que tuviera que revivir ese desagradable momento, "porque era yo muy pequeña", expresó.

Como a los 6 años sufrí un caso de abuso sexual que no pasó a más, porque justo el sistema de justicia tampoco lo permitió. Hay veces que uno defiende cosas en las que de verdad cree, porque de verdad yo creo que todos tenemos que alzar la voz.

"¿Hubo una violación Regina?", le preguntó la reportera del show de televisión antes mencionado, a lo que Regina Blandón respondió que fue un acoso sexual en toda la extensión de la palabra y no quería ahondar en el tema. "Porque es como ponerle etiquetas a lo que es importante en el abuso, acoso, lo que sea".

La actriz de 30 años de edad y ex esposa del comediante mexicano Roberto Flores, manifestó que lo vivido "si fue algo que me costó mucho tiempo asimilar, pero que sepa todo el mundo que cualquier cosa que se sienta incómoda y que no se pueda platicar o que se siente como un abuso de poder o lo que sea, hay que hablarlo".

Así como Regina Blandón, Yuridia y Melenie Carmona denunciaron acoso sexual

Estas declaraciones las hizo en el marco de la conmemoración del Día internacional de la Mujer; así como Regina Blandón, justo en este día la cantante Yuridia y Melenie Carmona (hija del actor Arturo Carmona y de la cantante Alicia Villarreal), contaron sus respectivas historias sobre el acoso sexual que sufrieron.

En sus redes sociales Yuridia, ex integrante de la cuarta generación de La Academia publicó una fotografía de su infancia mencionando que a esa edad supo lo que era el acoso sexual; estaba en casa de una vecina jugando con una amiguita a las muñecas. De un momento a otro se quedó sola y fue cuando entró el hermano mayor (de 18 años de edad) de su amiga. "Se bajó los pantalones y mientras me miraba a los ojos y se reía, se comenzó a tocar de forma explicita. Ese día estoy segura que tenía un ángel que me cuidaba pues el hermano mayor de mi vecina se cansó de hacer lo que estaba haciendo, se subió el pantalón y se fue, no me puso ni una mano encima o quizás no alcanzó a hacerlo".

Por su parte Melenie Carmona estaba al cuidado de un familiar cercano a quien consideraba su hermano mayor; la noche que ocurrió el acoso sexual él durmió en su habitación con el pretexto de que había escuchado unos ruidos en la casa y por seguridad, se quedaría a dormir en la habitación de la hija de Alicia Villarreal.

"Lo único que recuerdo fue tu mano adentro de mi short, me quedé totalmente paralizada por un buen rato y tu nada más no te quitabas, sentí como ibas cada vez acercándote más cuando tuve el valor de pararme y correr al baño a encerrarme". Su papá Arturo Carmona se enteró de todo esto hace unos días; en sus redes sociales dio a conocer que procederán legalmente en contra del acosador de su hija.